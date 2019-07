Blancpain GT Series : Dinamic Motorsports remporte les 3 heures de Monza en Endurance Cup

Les conditions climatiques ont joué un rôle crucial dans cette épreuve. La première voiture ayant animé la course fut la Lamborghini GT3 Evo du Grasser Racing Team. Parti en pole position, Mirko Bortolotti a dominé les débats jusqu’au premier relais. Il s’est ensuite fait punir par un changement de pneu trop prématuré.

Raffaele Marciello (AKKA ASP) profité de l’erreur stratégique de la Lamborghini pour se porter aux avant-postes. Après avoir remplacé Vincent Abril, alors en 4e position, l’Italien a dominé le milieu de course.

Malheureusement pour lui, il a payé au prix fort l’accrochage entre l’autre pilote AKKA ASP Jim Pla et Remon Vos (Ram Racing). Non seulement la Safety Car a permis à ses poursuivants de refaire leur retard, mais la reprise de la pluie a permis aux Porsche du ROWE Racing et de Dinamic Motorsport de prendre les commandes.

Après une période d’intense bataille dans la dernière heure de course, l’Audi R8 du Sainteloc Racing a émergé en tête . Alors que la victoire tendait les bras à l’équipe française, un ennui mécanique a forcé Christopher Haase à céder sa place à la Porsche 911 de Klaus Bachler, qui a remporté la victoire.

En deuxième position, on retrouve la Lamborghini de l’Orange 1 FFF Racing Team, suivie de la Mercedes de chez Black Flacon. L’AKKA ASP s’est consolé en remportant la Silver Cup. La voiture pilotée par le trio Nico Bastian, Timur Boguslavckiy et Felipe Fraga a pris la 4e place du classement général.

Le Dinamic Mortorsport, composé de l’Italien Andrea Rizzoli, du Koweitien Zaid Ashkanani et l’Autrichien Klaus Bachler a offert à Porsche un succès inespéré. L’équipe a certes fait les changements de pneus au bon moment, mais a surtout profité des très nombreux incidents de courses pour damer le pion à ses concurrents.