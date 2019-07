Brands Hatch : Black Falcon remporte aux points la 1re manche du World Challenge Europe 2019

Luca Stolz est parti en pole de la première course, devant Bortolotti (GRT Grasser) et Nico Bastian (AKKA ASP). Le premier virage a été fatal à la Mercedes de Boguslavskiy (AKKA ASP) et à l’Audi R8 de Steven Palette (Sainteloc). La direction de course a jugé qu’Andrea Caldarelli était responsable de cet accrochage et l’Italien a été écopé d’une minute de Stop & Go.

Les positions n’ont pas changé jusqu’au Pit Window. Grâce à la vitesse des mécaniciens de l’AKKA ASP, Tomas Neubauer a émergé en tête à la fin de la fenêtre.

Le Français a ensuite parfaitement résisté à Maro Engels (Black Falcon) pour s’adjuger la course. Énorme performance pour un équipage qui concourrait en Silver Cup, et qui est composé d’un pilote (Neubauer) qui effectuait sa première course en Blancpain.

Engelhart, sur la Lamborghini du GTR Grasser, a pris la troisième place. Raffaele Marciello du team AKKA ASP sur Mecedes AMG-GT3 a terminé au pied du podium.

En Pro-Am Cup, la victoire est revenue à l’équipage Salikhov/Perel du Rinaldi Racing tandis qu’en Am Cup, c’est le duo Triller/Scholze (HB Racing) qui s’est emparé de la victoire.

Lors de la 2e course, c’est Fabian Schiller (AKKA ASP) qui a débuté en tête, suivi de Nick Foster (Attempto) et Maro Engel (Balck Falcon).

Après moins de 10 minutes de course, un énorme accrochage a forcé Vervisch (Phoenix Racing), Bertolini (AF Corse) et Vanthoor (Belgian Audi Club) à abandonner.

Les positions n’ont pas changé jusqu’au relais, où c’est la Mercedes de Stolz qui a pris les commandes. Vincent Abril (AKKA ASP) et Andrea Caldarelli (Orange 1 FFF) se sont aussi retrouvés à la lutte pour le podium.

Malheureusement pour le team AKKA ASP, Vincent Abril a été victime d’un problème d’embrayage et a dû abandonner. Pour ne rien arranger, Nico Bastian a écopé d’une pénalité à cause d’un dépassement pendant le Full Course Yellow du début de la course.

La victoire est donc revenue à Luca Stolz. À la deuxième place, on retrouve Andrea Caldarelli sur Lamborghini Huracan. Steijn Schothorst sur l’Audi R8 de l’Attempto Racing complète le podium.

En Silver Cup, Nico Bastian et Thomas Neubauer ont remporté la victoire malgré leur pénalité, tandis qu’en Pro-Am, c’est la Lamborghini du Team Orange 1 FFF pilotée par Hiroshi Hamagushi et Phil Keen qui s’est adjugé la course.