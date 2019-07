World Challenge Europe : suspense total pour la 2e étape des Blancpain Series à Misano

Vingt-sept voitures seront engagées sur une piste très technique de 4,3 km, qui servira de révélateur à la fois pour les mécaniques et pour les pilotes.

Sur cette course, il faudrait surveiller la Lamborghini Huracan #563 de l’Orange 1 FFF Racing Team. Non seulement le duo Caldarelli/Mapelli est très régulier depuis le début de la saison, mais il évoluera devant leur public. Sevrés de victoires depuis le début de saison malgré de bonnes performances, les deux Italiens pourraient donc tenter de forcer le destin.

Malgré les apparences, la course s’annonce extrêmement serrée. Si Audi a remporté la victoire à Misano l’année dernière, c’est Mercedes qui s’y est imposé en 2017. Rajoutons à cela le retour de Ferrari, vainqueur au Castelet le mois dernier en Endurance Cup, et l’on devrait assister à une belle bagarre.

En outre, avec une grille de départ totalement remplie et un 4e virage en tête d’épingle, il pourrait y avoir des accrochages en début de course et donc de potentielles surprises. Depuis le début de la saison, les Safety Car et les Full Course Yellow ont eu une importance capitale dans la physionomie des épreuves.

Lors de la première étape du WCE à Brands Hatch, Nico Bastian et Thomas Neubauer de l’équipe AKKA-ASP avaient enlevé la première manche, alors qu’ils concouraient en Silver Cup. Lors de la deuxième course, la victoire était revenue à l’équipe Black Falcon, emmenée par Luca Stolz et Maro Englels.

En 2018, le Belgian Audi Club Team WRT de Christopher Mies et Alex Ribeiras avait remporté les deux courses. Dans la catégorie Silver Cup, AKKA-ASP avait eu la main mise sur l’épreuve avec les victoires de la #90 (Nico Bastian/Jack Manchester) et de la #87 (Denis Bulatov/Nico Jamin).

Les qualifications auront lieu le samedi 29 entre 14 h et 16 h. Les deux courses auront lieu le lendemain à partir de 18 h et de 19 h 45.