On pensait ne plus la revoir durant ces Jeux Olympiques. Finalement, Simone Biles pourrait bien tenter d'arracher une médaille. En proie à certains troubles psychologiques, la superstar américaine avait, jusqu'ici, déclaré forfait pour quatre finales de gymnastique . Elle aurait tout de même envie de participer à l'ultime finale de son programme, celle de la poutre. Rien d'officiel pour le moment. Mais sa compatriote Mykayla Skinner a fait renaître l'espoir.

"Je ne sais pas si c'est sûr, c'est elle qui va décider, mais oui", a répondu Skinner aux journalistes qui l'interrogeaient sur la participation de Biles à la finale de la poutre. "Elle gère tout ça mieux que je ne le pensais, chaque jour, elle rit avec nous, elle rigole, elle nous encourage, peut-être que cela sera différent une fois qu'elle va rentrer chez elle, mais comme elle est à nos côtés, elle va probablement participer à la compétition, elle essaie de rester dans le coup", a détaillé Skinner après sa deuxième place dans la finale de saut.

Biles, cinq médailles à Rio donc quatre en or, a déjà renoncé à la plus prestigieuse des finales, celle du concours général, mais aussi au saut, aux barres asymétriques et au sol où elle domine généralement toutes les autres compétitrices. À 24 ans, pour ses deuxièmes JO, elle est en proie à une baisse de confiance en elle, parasitée par la pression et un problème de "perte de figure", ou perte de repère dans l'espace , qui met en danger cette gymnaste aux acrobaties exceptionnelles.