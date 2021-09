Une balade dominicale pour le PSG. Les sextuples champions de France en titre ont corrigé Toulouse (43-28) pour le compte de la 2e journée de la Starligue, dimanche en fin d'après-midi dans leur salle de Coubertin. Après avoir facilement battu Istres (34-25) il y a neuf jours, déjà à Coubertin, les Parisiens ont enchaîné un deuxième large succès pour prendre logiquement la tête du classement.

Avec huit réalisations sur douze tentatives, l'arrière gauche Elohim Prandi a fini meilleur buteur de la rencontre, alors que l'ailier gauche Adama Keita et le pivot Luka Karabatic ont réussi un sans-faute avec cinq buts chacun. Les joueurs de Raul Gonzalez recevront le Dinamo Bucarest jeudi pour leur deuxième match de groupe en Ligue des champions, et devront lancer leur aventure européenne après une départ manqué en Hongrie contre Veszprem (défaite 34-31). Ils enchaîneront avec un court déplacement à Créteil trois jours plus tard en Championnat de France.

