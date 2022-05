Le PSG Handball pourra désormais se consacrer pleinement aux quarts de finale de Ligue des champions face à Kiel (ndlr : aller le mercredi 11 mai à Paris, retour le jeudi 19 mai en Allemagne). Car le club de la capitale a assuré le titre de champion de France ce vendredi soir contre Montpellier (37-33) à domicile. Malgré sa victoire, dans le même temps, face à Limoges (31-23), Nantes ne pourra plus rattraper les onze points de retard qu'il possède sur Paris.

25 victoires en 25 matches

Il s'agit du huitième titre de champion de France consécutif pour les Parisiens (2015 à 2022), également sacrés en 2013. Cette saison, le PSG Handball a dominé son sujet, infligeant correction sur correction à ses adversaires. Seuls Nantes et Montpellier ont su un peu accrocher les joueurs de Raul Gonzalez, sans pour autant faire chuter la maison parisienne. Ils ont ainsi signé 25 succès en 25 matches. Les Héraultais ont été leur dernière victime.

"On est super heureux, parce que c'est un vrai exploit d'être champion, autant en avance sur la fin de saison, avec ce public, cette ambiance, c'est top, a déclaré Nikola Karabatic en zone mixte. C'est une soirée parfaite et en même temps, dans quelques jours (mercredi), on a un quart de finale de Ligue des champions contre Kiel. On en profite un peu pour fêter et communier avec le public et le remercier. Ensuite, il faut vite se projeter." (Avec AFP)

