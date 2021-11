Nikola Karabatic, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2023 avec le PSG lundi, attendait d’être sur de son état physique pour rempiler avec son club. Champion olympique pour la troisième fois à 37 ans cet été à Tokyo et après être revenu d'une grave blessure, le demi-centre de l’équipe de France voulait "laisser passer les JO" et voir "comment le genou et le corps allaient absorber le choc" avant de prolonger au PSG, a-t-il expliqué mardi.

Ad

"J'avais discuté avec Thierry Omeyer (manager général du PSG handball) avant les Jeux Olympiques et il m'avait dit qu'il y avait une volonté du club de prolonger l'aventure. J'avais répondu que ce n'était pas encore le moment d'en parler parce que j'étais encore en rééducation", a développé la star parisienne. Il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche il y a un an, le 17 octobre 2020. "C'était ça le plus important pour moi, de savoir que j'allais être encore utile à l'équipe. Je ne voulais pas faire une saison juste pour prolonger, m'accrocher et dire que j'étais là."

Championnat D1 Karabatic restera au PSG jusqu'en juin 2023 HIER À 15:52

Paris 2024, ce n'est pas encore d’actualité

Pour lui, il n'est pas encore question de se projeter déjà vers les Jeux de Paris à domicile en 2024 qui pourraient faire de lui le seul joueur de handball quadruple champion olympique. Comme il l'avait expliqué début septembre, il souhaite décider "saison après saison". "Paris-2024, ce n'est pas encore d'actualité, juge-t-il. Le chemin est très long d'ici là. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. […] Ca ne sert à rien de se projeter parce que je ne sais pas dans quel état je serai ni si je serai bon d'ici là. Si en juin 2024 je suis encore au niveau, la question se posera", résume le dernier des Experts après les retraites internationales de ses compères Michaël Guigou et Luc Abalo.

Karabatic : "C'est incroyable, je n’ai même plus de force pour ressentir les émotions"

Championnat D1 Toujours intouchable, le PSG surclasse Aix 30/10/2021 À 22:40