La France est fixée. Le tirage au sort du prochain Mondial de handball, qui se tiendra du 11 au 29 janvier 2023, a été effectué ce samedi à Katowice. Il a mis sur la route des Bleus la Pologne, pays hôte, dans le groupe B, comme annoncé par la Fédération française.

Les deux autres pays de ce groupe sont l'Arabie saoudite et la Slovénie. La Pologne et la France s'affronteront pour le match d'ouverture, le 11 janvier. Les deux nations ne se sont plus affrontées depuis 2016.

"Jouer d'emblée face au pays hôte nous offrira un début de compétition des plus bouillants en termes d'énergie avec notamment la ferveur du public polonais. Cela nécessitera aussi d'adapter notre préparation terminale", a commenté le sélectionneur des champions olympiques de Tokyo, Guillaume Gille, cité par la FFH. L'équipe de France visera la qualification pour le tour principal face aux trois qualifiés du Groupe A composé de l'Espagne, du Monténégro, de l'Iran et du Chili.

Le tirage complet :

Groupe A : Espagne, Monténégro, Iran, Chili

Groupe B : Pologne, France, Arabie saoudite, Slovénie

Groupe C : Suède, Brésil, Afrique 2, Uruguay

Groupe D : Islande, Portugal, Hongrie, Corée du Sud

Groupe E : Allemagne, Qatar, Serbie, Afrique 5

Groupe F : Norvège, Macédoine du Nord, Argentine, Pays-Bas

Groupe G : Afrique 1, Croatie, Afrique 3, Etats-Unis

Groupe H : Danemark, Belgique, Bahreïn, Afrique 4

