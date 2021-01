Le Qatar a fini par battre l'Argentine (26-25) au bout du suspense. Dernier qualifié, le Qatar affrontera mercredi la Suède en même temps que deux autres quarts de finale, Espagne - Norvège et France - Hongrie. Dans ce Mondial à huis clos, l'Egypte, privée de public, défiera un peu plus tôt le Danemark, champion en titre. Quasiment éliminé après ses défaites face à la Croatie et au Danemark, le Qatar a renversé le match et le classement dans le groupe II pour arracher le dernier billet aux dépens de l'Argentine et de la Croatie. Un scénario rendu possible par le revers surprise des Croates face aux Argentins (23-19) vendredi, qui a entraîné la démission du sélectionneur croate Lino Cervar.