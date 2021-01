A moins d'un retournement de situation, Timothey N'Guessan et Luka Karabatic ne devraient pas participer à France-Suède vendredi. Selon le médecin des Bleus, l'arrière gauche et le pivot, blessés mercredi face à la Hongrie, se dirigent vers un forfait pour la demi-finale et la finale du Mondial en Egypte.