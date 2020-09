Un gros coup de force. Pour le 100e match de son histoire en Coupe d’Europe, le HBC Nantes s’est fait un beau cadeau, en terrassant sur son terrain le triple champion d’Europe Kiel (27-35). Une victoire obtenue avec la manière par les coéquipiers d’un Emil Nielsen auteur d’une énorme prestation dans les cages, avec une prestation collective aboutie.

Le kung-fu de Nantes en double infériorité numérique !

Une semaine après son entrée mitigée face à Veszprem (défaite 24-28), Nantes a retrouvé un large sourire, et c’est logique après un match de toute beauté, où il aura dominé presque de bout en bout une équipe qualifiée pour le Final Four de la saison dernière, prévu en décembre, pas franchement non plus dans son assiette ce jeudi. Avec une défense bien en place, et un gardien qui aura dégoûté Sander Sagosen et compagnie à lui tout seul. Auteur de 12 parades en tout, Nielsen a d’abord aidé son équipe à se détacher (6-9, 14e), et a même marqué un but juste avant la pause.

Rivera et Nielsen ont mis Kiel à terre

De l’autre côté du terrain, le "H", qui a d’abord eu du mal à creuser l’écart alors que Kiel a passé près de six minutes sans marquer, a pu s’appuyer sur un Valero Rivera des grands soirs (10 buts à 10/13 au tir).

Les absences d’Olivier Nyokas, Aymeric Minne et Eduardo Gurbindo sont même passées inapercues dans le deuxième acte, où un Nantes héroïque, deux fois en double infériorité numérique, a continué d’essorer le club allemand et d’éteindre la Wunderino Arena. Pechmalbec, Briet et Figueras se sont relayés sur le front de l'attaque pour donner ses deux premiers points de la saison à Nantes. La troupe d’Alberto Entrerrios fait ainsi le plein de confiance avant de recevoir Barcelone, lors du choc de la 3e journée.

Fernandez : "Voilà ce qu’il se passe quand on prend Nantes de haut !"

