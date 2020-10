Les deux duels franco-russes de la semaine dernière avaient été ponctués de deux défaites pour Brest et Metz. Mais comme il y a 7 jours, les Brestoises ont imités leurs homologues tricolores, victorieuses samedi d'Esbjerg, en s’imposant lors de la deuxième escarmouche du week-end entre Françaises et Danoises, sur le terrain d’Odense (24-31). Une victoire qui fait du bien aux joueuses de Laurent Bezeau, qui restaient sur trois matches sans victoire, mais qui reviennent, grâce à ce succès, au contact des premières places du groupe B - où les trois autres rencontres prévues ce week-end ont été reportées en raison de cas de Covid - et à hauteur de leurs adversaires du jour.

14 buts pour une Ana Gros stratosphérique

Avec une défense très solide, doublée d’une gardienne toujours en forme (15 arrêts pour Sandra Toft), Brest s’est rapidement détaché (1-4, 6e). Mieux, le club breton a ensuite muselé Odense qui n’a marqué aucun but entre la 12e et la 19e minute. A ce moment-là, Brest comptait 8 buts de plus que son opposant et semblait déjà avoir plié la partie. Mais en gâchant plus de ballons devant et en s’ouvrant aux contres Danois ensuite, Brest a perdu un peu de son avance à la pause (12-16).

Mais l’écart était suffisant pour permettre à Brest de gérer tranquillement sa seconde période. Et à l’incroyable Ana Gros de conforter son avance en tête du classement des meilleures buteuses de cette édition de la Ligue des champions. Avec 14 buts (sur 16 tirs) aujourd’hui, la Slovène en est désormais à 46 réalisations en six matches. Elle devrait encore se régaler face à Podravka dans deux semaines.

