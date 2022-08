Où se situe le Village olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Site incontournable des quinzaines olympique et paralympique, le Village olympique et paralympique s'installera à L'Île-Saint-Denis. Le site est actuellement en construction et devrait être opérationnel à partir du 1er mars 2024.

Quels sont les sites qui accueilleront les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Du Stade de France au Château de Versailles, en passant par le Champ-de-Mars ou encore la Seine pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont mis les petits plats dans les grands.

Avec de nombreux sites mythiques et surtout historiques, les athlètes et les spectateurs devraient vivre une incroyable expérience pendant cette quinzaine.

Les principaux sites des Jeux olympiques de Paris 2024

Arena Alice Milliat, Porte de la Chapelle : badminton, gymnastique rythmique

Base nautique de Vaires-sur-Marne : canoë-kayak, aviron

Centre nautique de Saint-Denis : plongeon, natation synchronisée, water-polo

Champ-de-Mars : beach-volley

Château de Versailles : équitation, pentathlon moderne

Colline d'Elancourt : VTT

Esplanade des Invalides : tir à l'arc

Grand Palais : escrime, taekwondo

Grand Palais éphémère : judo, lutte

Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines : golf

Marina olympique du Roucas-Blanc de Marseille : voile

Palais omnisports de Paris-Bercy : basket-ball, gymnastique artistique, trampoline

Parc des Expositions de la porte de Versailles : tennis de table, volley-ball, haltérophilie

Paris La Défense Arena : natation, water-polo

Place de la Concorde : basketball 3x3, BMX freestyle, breakdance, skateboard

Pont d'Iéna : triathlon, cyclisme sur toute, athlétisme (marathon, marche), nage en eau libre

Seine : cérémonies d'ouverture et de clôture

Site d'escalade du Bourget : escalade

Stade Pierre-Mauroy de Lille : handball

Stade Roland-Garros : tennis, boxe

Stade de France : athlétisme, rugby à sept

Stade Yves-du-Manoir de Colombes : hockey sur gazon

Centre national de Châteauroux : tir

Teahupo'o (Tahiti) : surf

Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines : cyclisme sur piste, BMX, pentathlon moderne

Les tournois de football se dérouleront au Parc Olympique Lyonnais de Décines-Charpieu, au Stade Vélodrome de Marseille, au stade Riviera de Nice, au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, au stade de Bordeaux et au Parc des Princes.

