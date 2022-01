Voilà une soirée qui va rester dans les annales du MMA. Et qui va marquer Khetag Pliev. Cette nuit, le Canadien d'origine russe a eu la mésaventure de perdre son annulaire gauche lors de son combat au Cage Fury Fighting, face à Devin Goodale. Un manque que le boxeur a constaté entre le 2e et le 3e round. Pourtant, la plus grosse frayeur demeurait dans le fait que le doigt est longtemps resté introuvable.

Ad

Promoteur de l'événement, Rob Haydak a été l'un des premiers à constater "l'anomalie". "C’était un moment surréaliste… J’ai dit : 'attendez une seconde, il est où son doigt ? Tout le monde a dit : 'Je ne sais pas'. Il n’a même pas bronché", raconte-t-il dans des propos recueillis par ESPN. Avant que tout le monde ne se mette à chercher.

Mixed Martial Arts A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat événement entre Ciryl Gane et Francis Ngannou ? IL Y A UNE HEURE

Les spectateurs sollicités pour retrouver le doigt de l'athlète

Tout le monde, même le public. Car si la cage a été explorée dans les moindres recoins, les spectateurs présents ont aussi été invités à chercher le doigt de l'athlète canadien. C'est finalement dans le gant de ce dernier que l'annulaire a été retrouvé.

Conduit dans un hôpital de Philadelphie où il a subi une greffe, Pliev, qui a participé aux épreuves de lutte aux Jeux olympiques de Londres, a confié avoir senti un problème au cours du premier round. "J’ai senti mon doigt claquer. Il a continué à tirer sur mon gant et mon doigt s'est cassé. On a continué à se battre. Quand le deuxième round s’est terminé, j’ai vu mon os à l’air libre. Je voulais continuer le combat parce que je pense que je dominais, mais le médecin a vu ça et a arrêté le combat."

Khetag Pliev lors des épreuves de lutte aux JO de Londres, en 2012 Crédit: Getty Images

Pour ne rien arranger à la soirée "pourrie" du Canadien, c'est Denis Goodale qui a été déclaré vainqueur du combat par KO technique. Une décision surréaliste dans un duel qui l'était tout autant et qui a fait sortir Pliev de ses gonds. Le combattant originaire de Russie a d'ailleurs fait appel.

Mixed Martial Arts Gane entre dans l'histoire et devient le premier Français champion UFC 08/08/2021 À 05:44