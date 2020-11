À croire que tous les éléments ont décidé de se retourner contre lui. Victime collatérale de la controverse qui entoure Yamaha depuis son arrivée à Valence, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) a été piégé par la météo. Sur le circuit de Cheste, ensoleillé plus de 320 jours par an, le Français a un peu pris l'eau dans des conditions séchantes qu'il n'affectionne pas.

C'était le pire scénario possible. À tel point qu'il ne l'avait même pas imaginé. En grande difficulté en Aragon, le prodige niçois s'était même réjoui de filer dans la Communauté valencienne. Historiquement, le Ricardo Tormo est plutôt favorable à la M1 et l'année dernière, il y avait disputé la victoire avec Marc Marquez (Honda HRC).

Alors qu'il dispose cette année d'une Yamaha d'usine, le pilote de 21 ans semble souffrir des mêmes maux que Jorge Lorenzo et Maverick Viñales avant lui. " C'est comme si c'était la première fois que je pilotais la moto sur le mouillé , a-t-il tenté d'expliquer. Tout bouge ! Ça ne peut pas être qu'un manque de confiance parce qu'à chaque fois que j'essaie de pousser plus, je manque de tomber ."

Bonne nouvelle, la course devrait se disputer sous un grand soleil, dimanche. Problème, une météo plus clémente ne garantit pas que l'actuel N.2 mondial retrouve les sensations après lesquelles il court depuis plusieurs mois. "Même si on a fait de super courses, je n'ai jamais eu un aussi bon feeling que la saison dernière, a-t-il admis. Il manque quelque chose, je ne me sens pas à l'aise."