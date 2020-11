Grand Prix d'Europe

Sur le circuit de Valence et son premier virage si dangereux en course, la position sur la grille conditionne grandement votre course. Pour Fabio Quartararo, la onzième place à l'issue de la qualification est donc une bien mauvaise opération. Joan Mir est loin devant lui, à la cinquième place, alors que Franco Morbidelli s'élancera de la 9e position. Maverick Vinales, le dernier pilote Yamaha en lice pour le titre, sera plus loin, à la 15e place. La lutte pour la pole a été intense et si c'est Pol Espagaro qui l'a emporté, Johann Zarco, finalement 4e, a longtemps été un adversaire coriace.