Pour Fabio Quartararo, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Et c'est tout le problème. Neuvième au Qatar, deuxième en Indonésie malgré des conditions de piste délicates, le Français n'a pu construire une dynamique, dimanche, en Argentine. Qualifié sixième et capable d'aligner les bons chronos aux essais, le champion du monde en titre a payé deux premiers tours laborieux pour finir péniblement huitième . Bref, Mandalika n'était qu'une parenthèse enchantée et les problèmes de la Yamaha ne sont pas résolus.

Les deux premiers tours avec le pneu arrière ont été très difficiles, a analysé le Niçois auprès de Nous avons rencontré beaucoup de difficultés au freinage, mais aussi à l'accélération." A Termas de Rio Hondo, la M1 n'a pas seulement souffert de son déficit de puissance face aux autres constructeurs (Ducati, Aprilia, Honda). Elle a aussi semblé rouler sur des oeufs en début de course. ", a analysé le Niçois auprès de motogp.com ."

Je ne m'attendais pas à trois premières courses aussi difficiles

Relégué au 13e rang, le pilote de 22 ans a pu gratter quelques places pour limiter la casse mais il a passé la ligne avec près de neuf secondes de retard sur le podium, qu'il pouvait légitimement viser après un warm-up consistant. "Mon rythme devait être bien meilleur que celui que nous avons eu, a-t-il assuré. Mais c'est comme ça."

Au contraire de certaines de ses rivales, la moto japonaise ne peut être performante sur une large fenêtre de performances. Et l'annulation de la journée d'essais de vendredi a peut-être été plus préjudiciable pour la firme aux diapasons. "Sincèrement, on est en difficulté, a martelé Quartararo lors d'un point presse virtuel. On a besoin de trop de caractéristiques pour que la moto fonctionne, on n'est pas en très bonne position".

Cinquième au championnat du monde avec dix points de retard sur le leader, Aleix Espargaro (Aprilia), "El Diablo" n'est pas là où il voulait être. "Je ne m'attendais pas à ces trois premières courses aussi dures, a-t-il avoué. Mais il faut s'enlever ça de la tête et être concentré à tout moment, saisir toutes les opportunités."

Quartararo inquiet pour la suite

Il n'empêche, le début de saison n'a pas toujours dessiné de tendance claire sur l'entièreté d'un championnat et le début de la tournée européenne, après le Grand Prix des Amériques qui aura lieu ce week-end, devrait apporter d'autres éléments, rassurants ou non, sur le niveau réel de la Yamaha. Même si le ressenti du pilote tricolore laisse plus de place au pessimisme. "L'année dernière, je n'ai pas eu de moments où je sentais que la moto était autant inférieure aux autres, a précisé Quartararo. C'est nouveau pour moi, il va falloir rester calme et l'expérience de l'année dernière va m'aider à rester calme."

On ne gagne pas un championnat en finissant 8e, a averti le Français. On gagne un championnat en se battant pour des podiums toutes les semaines. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts pour ça. Et c'est frustrant." Il n'est pas encore temps de s'affoler. Annoncés comme les deux autres grands favoris au titre, Marc Marquez (Honda) et Pecco Bagnaia (Ducati) rencontrent d'autres difficultés. Mais les outsiders sont nombreux. Et le niveau est plus dense que jamais. ", a averti le Français.."

