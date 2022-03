Le week-end argentin s'annonce très chargé pour Fabio Quartararo et ses collègues. Alors que le Grand-Prix d'Argentine devait débuter dès vendredi avec les premières séances d'essais libres, il n'en sera rien. La faute à un retard de cargaison du matériel pour les instances organisationnelles et les écuries, qui devaient arriver d'Indonésie directement jusqu'en Argentine, et qui ont poussé la Moto GP et la FIM à réorganiser le week-end de course.

Une seule session d'essais annulée

"Les séances d'essais libres débuteront désormais pour tous samedi matin. Une seule des sessions initialement prévues pour vendredi a été annulée, les autres étant reportées à samedi. La qualification aura lieu samedi après-midi, à un horaire légèrement décalé", a expliqué la Moto GP dans un communiqué. La course partira elle dimanche comme prévu.

Deux semaines après le Grand-Prix d'Indonésie, trois des cinq cargos ont été retardés et n'arriveront en Argentine que vendredi. "Dorna (détenteurs des droits commerciaux du Moto GP, ndlr) et l'IRTA (Association des équipes de course, ndlr) souhaitent remercier les équipes et le personnel du paddock pour leurs efforts et leur compréhension, ainsi que le promoteur du Grand-Prix d'Argentine pour leur soutien précieux et leur aide", est-il ajouté dans le communiqué.

