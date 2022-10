J'ai d'abord fait une erreur au virage 4, j'ai freiné trop tard (...). Je suis ensuite revenu (à la 22ème place sur la piste, ndlr), j'ai réussi à doubler trois, quatre pilotes mais mon objectif était d'aller beaucoup à l'avant, d'essayer de faire le maximum de vitesse de passage mais malheureusement ça s'est terminé un peu trop tôt", a-t-il analysé auprès de l'AFP à l'issue de la course. L'explosion a bien eu lieu. Après plusieurs semaines où un air lourd pesait sur Fabio Quartararo, il aura fallu attendre l'antépénultième course de la saison pour voir le Français laisser sa place de leader à Francesco Bagnaia . Contrairement au Grand Prix de Thaïlande, il y a quinze jours, cette fois-ci la pluie ne s'est pas abattue sur la piste de Philip Island. Et pourtant, "El Diablo" a enchaîné deux erreurs. "", a-t-il analysé auprès de l'AFP à l'issue de la course.

Le pilote Yamaha a même fini par abandonner, de quoi céder 14 points à son rival Francesco Bagnaia (Ducati). "J'ai fait une erreur, j'ai voulu beaucoup trop récupérer et je suis tombé. (...) Je n'ai rien fait de vraiment bizarre mais, au freinage, il y avait un peu plus de vent dans le dos, j'ai freiné de manière un peu trop agressive, et ça m'a deséquilibré (…), je ne peux en vouloir qu'à moi-même, il ne faut pas que je sois effondré car il va falloir que je me réveille. C'est une erreur de ma part, j'ai voulu trop pousser", a poursuivi le Français.

Difficile, surtout quand on roule tout seul

Si cette chute intervient dans l'un des moins bons moments de la saison, elle n'est finalement que la suite logique d'une deuxième partie de saison sous pression pour Quartararo. Depuis le début de l'été, l'écart ne cesse de se réduire entre lui et l'Italien Bagnaia, pour le coup en pleine forme. Nous sommes évidemment bien loin du 19 juin dernier, où le champion du monde de 23 ans s'était imposé, tout sourire en Allemagne, et affichait plus de 30 points d'avance sur son dauphin. "Maintenant je vais arrêter de penser au championnat. Le plus important c'est de profiter de ces deux dernières courses et je vais essayer de m'amuser", s'est-il exprimé au micro de Canal en Australie.

Ce sont des moments difficiles. Surtout quand on roule tout seul. Mais on a un style de pilotage qui reste totalement différent de toutes les autres motos et c'est ça notre difficulté, a-t-il poursuivi même si on est collés, on a du mal à préparer quelque chose". Quartararo concède donc son manque cruel de sensations sur la piste. Une piste où il sent bien souvent dépassé sur le plan technique de sa monture. Justement sur ce même point où Ducati (l'écurie de Bagnaia) semble au dessus, à tel point que le constructeur continue de fournir de nombreux pilotes du classement . "a-t-il poursuivi".

Avant de penser classement ou points, l'objectif pour "El Diablo" est donc de reprendre du plaisir. Mais faut-il gagner pour prendre du plaisir ou prendre du plaisir pour gagner ? Les deux réponses sont bonnes mais la solution devra vite être trouvée pour le Français qui espère être sacré une deuxième fois : "Je pense qu'on peut le faire on est toujours là pour la bataille". Il ne reste donc que deux chances pour faire la différence, en commençant par un grand prix particulièrement apprécié par Quartararo en Malaisie dès dimanche prochain.

