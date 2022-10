Il avait disparu, dans un box brumeux et abattu. Et depuis, plus grand monde ne l'avait revu. Fabio Quartararo est réapparu, ce jeudi, en conférence de presse, avant d'aborder l'antépénultième manche de la saison, en Australie. Après une 17e position à l'arrivée du Grand Prix de Thaïlande qui lui avait mis un gros coup sur le casque, Fabio Quartararo a quelque peu retrouvé ce qui constitue l'une de ses principales forces depuis plusieurs mois, à savoir une sérénité à (presque) toute épreuve.

Ad

C'est peut-être parce que la douzaine de jours qui a suivi le désastre de Buriram lui a permis de comprendre. "El Diablo" n'est pas un spécialiste des conditions climatiques difficiles et ne le sera certainement jamais. Mais son naufrage en Thaïlande avait franchement quelque chose de suspect. Et l'analyse de différentes données, après coup, a permis d'y voir plus clair. "Nous avons commis une erreur dès le début, a confié le pilote Yamaha. Nous avons débuté avec une pression de pneu vraiment élevée et ça m'a rendu la course particulièrement difficile. Je n'avais pas de feeling."

Motocyclisme Phil Read, le "prince de la vitesse", est décédé 06/10/2022 À 18:57

L'expérience de 2021... et 2020

Fait plutôt rare, l'ingénieur en chef du Français, Diego Gubellini, a lui-même admis son erreur

. Elle a coûté (très) cher, puisque l'avance du pilote niçois en tête du championnat sur Francesco Bagnaia a fondu comme neige au soleil, n'atteignant plus que deux petits points. Pas de quoi perturber le Tricolore. "Je pense qu'il est temps de penser au championnat, a-t-il souri. Je vais aborder la suite course par course, car c'est comme si les compteurs avaient été remis à zéro. D'autant qu'il n'y a pas que Pecco : Aleix (Espargaro) n'est pas loin [à 20 points], Enea (Bastianini) et Jack (Miller) non plus."

Remporter le titre la saison dernière m'a apporté beaucoup d'expérience, a rappelé le Français. Et ce que j'ai vécu en 2020 m'aide beaucoup à être plus calme dans cette situation." Pour digérer la déconvenue thaïlandaise et faire le vide avant le sprint final, Quartararo avait zappé ses debriefings obligatoires avec les médias, sur place - il s'en est d'ailleurs excusé - puis il a pris beaucoup de distance avec les réseaux sociaux. Pour résister à l'armada Ducati , il compte maintenant sur son expérience. ", a rappelé le Français.."

Même la météo ne l'inquiète pas

Sur le papier, le circuit de Phillip Island doit lui être beaucoup moins défavorable que les précédents. Voilà pour la théorie. Reste la pratique. "En début d'année, nous disions que les Grand Prix de Catalogne et d'Italie seraient difficiles pour nous, a-t-il analysé. Finalement, nous y avons pris 45 points sur 50 possibles. Et sur chaque circuit que nous pensions plus favorable, nous avons fait des choses bizarres. Donc je ne m'attarde pas vraiment là-dessus. Le circuit, c'est le même pour tout le monde."

Comme la météo qui, elle, pose plus de problèmes à certains qu'à d'autres. "En Indonésie, je me suis bien senti sous la pluie, a martelé le Français. À Portimão aussi. Au Japon, ça allait également. Et en Thaïlande, nous avons commis une erreur. Donc je ne suis pas vraiment inquiet car nous savons ce qui s'est passé. Nous sommes prêts en cas de pluie." L'opération remobilisation est lancée.

Fabio Quartararo (Yamaha) lors des essais du Grand Prix du Japon, le 24 septembre 2022 Crédit: Getty Images

Saison 2022 L'armada Ducati au service de Bagnaia : pourquoi c'est un problème 05/10/2022 À 22:07