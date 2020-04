La FIM et le MotoGP conservent leur stratégie. Face aux incertitudes liées à la pandémie de coronavirus, les deux instances continuent de reporter les grands prix au compte-gouttes. Une semaine après le report du Grand Prix d'Espagne, qui devait avoir lieu lors du premier week-end de mai, les organisateurs ont annoncé ce jeudi celui du Grand Prix de France, initialement prévu du 15 au 17 mai prochains.

"La situation étant en constante évolution, de nouvelles dates pour le GP de France et le GP d'Espagne, récemment reporté, ne pourront être confirmées tant que l'on ne saura pas exactement quand il sera possible d'organiser ces événements", précisent la Fédération internationale de motocyclisme et le MotoGP.

Alors que le Grand Prix du Qatar a été annulé pour la catégorie reine, cinq épreuves ont été reportées au total. Au vu de la situation sanitaire en Italie, l'épreuve organisée au Mugello, prévue le 31 mai, devrait elle aussi être impactée.