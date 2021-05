Cocorico ! Sur la piste du circuit Bugatti du Mans bien séchée après la météo capricieuse de samedi matin , c'est Fabio Quartararo (Yamaha) qui a signé le meilleur temps des qualifications au bout d'une séance sous haute tension et qui partira en pole position dimanche, comme l'an dernier sur le Grand Prix de France. Bien à l'aise sur le sec, le Niçois a réalisé un dernier tour de haute volée pour terminer 80 millièmes devant son partenaire Maverick Vinales. L'autre Français de cette séance Q2 Johann Zarco s'élancera lui du cinquième rang.

Dans une séance très particulière où la météo a fait des siennes, certains des favoris étaient absents, comme les deux pilotes Suzuki Rins et Mir, et le leader du championnat du monde Francesco Bagnaia (Ducati), tous sortis en Q1. L'Italien partira d'ailleurs du 16e rang sur la grille de départ dimanche. Les pilotes présents en Q2 n'ont pas eu une mince affaire avec une piste sèche, mais avec quelques traces d'humidité. Tout s'est joué dans le money-time et le dernier tour, qui a complètement redistribué les cartes.

Grand Prix de France La pluie perturbe les derniers essais libres au Mans, pas de changement majeur IL Y A 4 HEURES

Le revenant Marquez y a cru

Quartararo a signé un dernier tour phénoménal pour s'adjuger une deuxième pole consécutive, sa treizième en MotoGP, cette fois-ci sans la douleur au bras qui l'avait privé de victoire lors du dernier Grand Prix. Le Français partira devant son coéquipier Maverick Vinales et Jack Miller (Ducati), vainqueur du dernier Grand Prix en Espagne. Un temps premier, Johann Zarco s'élancera tout de même de la deuxième ligne et du cinquième rang, devant le revenant Marc Marquez (Honda).

Pour sa troisième course depuis son retour, l'Espagnol avait indiqué qu'il n'était pas encore à 100%, mais que des conditions humides lui permettaient de combler son handicap par rapport à ses adversaires. Ça n'a pas manqué, le sextuple champion du monde de Moto GP ayant été en pole provisoire jusqu'à une minute de la fin. Mais lui comme les autres pilotes sont tombés sur un os nommé Quartararo, qui a déjà prévenu qu'il donnerait tout dimanche à domicile, pour tenter de s'imposer au Mans et délivrer une nouvelle victoire à la France dans cette saison sans public mais avec du spectacle.

Fabio Quartararo aux essais du Mans 2021 Crédit: Getty Images

La grille de départ du Grand-Prix de France dimanche (Le Mans) :

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

2. Maverick Vinales (ESP/Yamaha)

3. Jack Miller (AUS/Ducati)

4. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT)

5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac)

6. Marc Marquez (ESP/Honda)

7. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR)

8. Pol Espargaro (ESP/Honda)

9. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT)

10. Miguel Oliveira (POR/KTM)

Grand Prix de France Les Bleus rayonnent : Zarco meilleur temps devant Quartararo HIER À 13:54