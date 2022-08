C'est l'histoire du week-end. Depuis jeudi et le retour à Silverstone, la pénalité infligée à Fabio Quartararo est sur toutes les lèvres. Vendredi, lors des essais libres, le Français s'est préparé pour le "long lap" qu'il devra effectuer en course, dimanche. Aleix Espargaro (Aprilia), son rival pour le titre, s'est également aventuré dans cette portion. Histoire de jauger combien de temps pourrait y perdre le leader du Mondial. Et visiblement, le test ne l'a pas satisfait.