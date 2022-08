Johann Zarco a saisi l'opportunité. Alors qu'Aleix Espargaro a subi une violente chute lors de la dernière séance d'essais et que Fabio Quartararo devra effectuer un "long lap" en course , celui qui suit ces deux pilotes au championnat s'est emparé de la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce samedi à Silverstone. Le Français a devancé Maverick Vinales (Aprilia) et Jack Miller (Ducati).