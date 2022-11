Il y a de la tension dans l'air, à Cheste. Dans le box Ducati, les visages étaient particulièrement fermés, ce samedi matin, durant la troisième séance d'essais libres. La raison ? Francesco Bagnaia, qui n'à besoin que d'une 14e place en course, dimanche, pour être certain d'être sacré champion du monde - indépendamment de la performance de Fabio Quartararo - a dû s'employer pour finir dans le Top 10 sur la fiche des temps combinés. Et s'épargner, ainsi, une Q1 énergivore.