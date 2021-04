Ducati, avec Jack Miller, Francesco Bagnaia et Johann Zarco aux avant-postes, a dominé les deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix de Doha (Qatar), deuxième manche de la saison, sur le circuit de Losail vendredi.

L'Australien Miller, pilote officiel de la marque italienne, a signé un chrono de 1 min 53 sec 145/1000 dans les conditions de piste les plus favorables de toutes les séances, de nuit lors des essais libres 2. Il devance son équipier italien Bagnaia de 313/1000 et le Français Zarco (Ducati-Pramac) de 392/1000.

Grand Prix Doha Deuxième chance à Doha pour Zarco, Quartararo et les autres IL Y A 9 HEURES

Vinales 9e après son succès dimanche dernier

Le second Français Fabio Quartararo (Yamaha) s'est intercalé en 4e position à 438/1000, devant l'autre Ducati-Pramac du "rookie" espagnol Jorge Martin, 5e à 448/1000. Le vainqueur de la semaine dernière, déjà au Qatar, l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), est 9e à 727/1000. Parmi les têtes d'affiche, le champion en titre, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki, 13e à 867/1000), et l'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT, 14e à 967/1000), se trouvent dans une position compliquée.

En effet, seul le top 10 des trois premières séances d'essais se qualifie directement pour la deuxième et dernière partie des qualifications, au cours de laquelle se jouent les premières places sur la grille de départ. Les autres devront passer par un repêchage samedi à partir de 20h00 locales (17h00 GMT).

Johann Zarco (à droite) aux côtés de Pecco Bagnaia et Maverick Viñales sur le podium du Grand Prix du Qatar 2021 Crédit: Getty Images

Or il sera compliqué pour Mir et Rossi d'améliorer leurs temps lors des essais libres 3 en journée samedi (15h15/12h15 GMT), sur une piste plus chaude et donc offrant moins d'adhérence. Pour rappel, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui soigne toujours une fracture au bras droit subie l'été dernier, est forfait a minima pour les deux premières courses de 2021.

Saison 2021 Lucchinelli juge que "Rossi prend la place d'un jeune" : Le "Docteur" lui répond de façon cinglante IL Y A 2 HEURES