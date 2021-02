Cette fois, Marc Marquez semble voir le bout du tunnel. Empêtré dans les ennuis physiques au bras depuis près de huit mois et sa chute à Jérez lors du premier Grand Prix de la saison 2020, l'Espagnol est sur la voie de la guérison. Dix semaines après sa dernière opération, la troisième depuis l'accident qui lui avait brisé l'humérus, le dernier point de contrôle relayé par sa formation donne quelques motifs d'espoir.

Les médecins de l'hôpital Ruber Internacional de Madrid ont "évalué les signes de la consolidation osseuses visibles sur les radios et sont satisfaits des progrès" annonce Honda. L'écurie reste toutefois prudente et vague quant à une date précise de retour en pleine santé de son pilote. "A partir de maintenant et pour les prochaines semaines, Marquez sera en mesure de progresser régulièrement dans le processus de rééducation fonctionnelle du bras opéré."