Il s'alignera aux côtés de Pol Espargaro. Stefan Bradl a terminé 2020 avec une série de résultats positifs et a de nouveau montré un bon rythme lors des tests au Qatar", a indiqué l'écurie mardi dans un communiqué. Dix-neuvième du classement des pilotes la saison passée (27 points), Stefan Bradl va enchaîner en 2021. Au lendemain de l'annonce du forfait de Marc Marquez , pour le coup d'envoi de la saison au Qatar ce dimanche, le pilote allemand de 31 ans a été choisi par Repsol Honda pour le remplacer. "", a indiqué l'écurie mardi dans un communiqué.

La saison passée, Stefan Bradl avait déjà remplacé Marc Marquez après le GP de Brno. "J'espère que nous réaliserons un très bon week-end, a souligné l'Allemand. Ce sera formidable pour moi de courir à nouveau au Qatar (ndlr : son dernier GP date de 2016). Mes derniers tests m'ont permis de mieux appréhender la piste. Mais je ne pense pas que ce sera un désavantage pour nous." Pour la suite, tout dépendra de Marc Marquez qui passera de nouveaux examens le 12 avril, une semaine après la deuxième course au Qatar (4 avril) et six jours avant le troisième Grand Prix au Portugal (18 avril).

Stefan Bradl va de nouveau remplacer Marc Marquez. Crédit: Getty Images

