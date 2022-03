Fabio Quartararo (Yamaha Factory)

Sa saison 2021

Contrairement à 2020, il n'a pas cédé sous le poids de l'enjeu en rythmant sa domination par une régularité décisive avec des arrivées dans les gros points lorsqu'il ne pouvait viser la victoire. Numéro 1 mondial après le Grand Prix de France, la 5e des 18 manches au calendrier, il a laissé son compatriote Johann Zarco (Ducati Pramac) perdre pied, il a écarté de son chemin le champion du monde en titre Joan Mir (Team Suzuki) pour finalement contrôler son ultime rival Francesco Bagnaia (Ducati Team). Au final, il signe cinq victoires et cinq autres podiums, en plus de ses cinq pole positions étrangement alignées en début de saison.

Sa forme aux essais

Il a attaqué les tests 2022 au top après une grosse préparation physique, conscient qu'il n'avait pas l'étiquette de favori en regard des progrès insuffisants de sa M1. Il a bien vu ce qui le séparait des meilleures machines à Sepang en signant le septième temps, à moins de 0"2 d'Enea Bastianini (Ducati Gresini) mais son voyage à Mandalika l'a rassuré, fort d'un deuxième temps à seulement 0"014 de Pol Espargaro (Honda HRC).

Pourquoi il est favori

Parce que se battre pour le titre est d'abord une question de motivation et qu'il en a à revendre à l'entame de ce championnat du monde énergivore à 21 dates, un record. La saison 2021 a montré qu'il avait franchi un cap au niveau mental en surmontant les contre-coups d'une nouvelle alerte à son avant-bras droit (le syndrome des Loges, encore) ou la polémique de Montmelo, où, poitrine à l'air, il s'était débarrassé de son plastron en course. Alcaniz avait fini de prouver sa capacité à rebondir après un trou d'air.

Obstacles

Sa M1 n'a plus la même homogénéité qu'en 2021, et elle rend 9 km/h en Vmax aux Ducati GP22. Bref, il va voir les huit machines rouges le passer de tous les côtés dans les lignes droites dès Losail, sans compter la Honda de Marc Marquez, avec le seul espoir de donner la réplique au freinage. Une opération survie dans laquelle il sera aussi aidé par la supériorité de sa moto frappée du n°20 en entrée de virage.

Lucide, il revendique un statut de challenger sans s'avouer vaincu et son incroyable victoire dans le temple de la vitesse de Mugello en 2021, contre les Ducati, est là pour entretenir l'espoir. Même si ce sera bien plus dur que l'an passé.

En fin de contrat, il a passé l'hiver à mettre la pression sur l'usine, qui a bien moins progressé que Ducati ou Honda. La question est de savoir si ses négociations avec la concurrence ne peuvent pas polluer sa saison.

Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Sa saison 2021

Il a émergé sur le tard en véritable rival de Fabio Quartararo (Yamaha Factory) pour le titre, quoiqu'une bonne dose d'optimisme était nécessaire pour y croire. Mais l'Italien se sentait monter en puissance, et son équipe avec lui. Sa victoire libératrice à Alcaniz a été un petit chef d'œuvre du genre, et à partir de là il a compilé quatre succès lors des six dernières courses, agrémentés de cinq pole positions. Et surtout fini avec 150 tours leaders au compteur, loin devant les 99 de Fabio Quartararo (Yamaha Factory).

Le Turinois a été l'homme de la fin de la saison, comme l'a lui-même reconnu le Tricolore.

Sa forme aux essais

Calé au sixième rang en Malaisie, juste devant Fabio Quartararo, le Transalpin a été un peu en retrait en Indonésie en signant un nouveau top 6, à 0"376 de Pol Espargaro (Honda HRC). Une explication à tout cela : la GP22 comporte nombre d'évolutions qu'il a pris le temps de jauger.

Pourquoi il est favori

Parce qu'il arrive lancé, fort de deux victoires en clôture de la saison 2021 et d'impressionnantes ligne de stats qui font de lui LE favori à la consécration suprême. Avec la GP22, il a dans une main une machine d'une autre dimension. Moteur plus puissant à la plage d'utilisation étendue, aéro optimisée, nouvel échappement, "squating device" assurant une position de châssis abaissée aussi bien à l'avant qu'à l'arrière : la moto façonnée par le génial Gigi Dall'Igna est un bijou de technologie qui sera redoutable lorsque sa mise au point sera terminée.

Bref, Pecco est bien devenu le fer de lance de Borgo Panigale, fort de la confiance de Dall'Igna, qui apprécie beaucoup son envergure technique. Avec un contrat prolongé jusqu'en 2024, il a tout pour rouler sans se poser de question.

Obstacles

Il avait craqué au pire moment à Misano en 2021, à quatre tours d'une victoire qui devait repousser le sacre d'El Diablo, et ce fut là une marque de faiblesse qu'il ne pourra plus montrer cette année.

Marc Marquez (Honda HRC)

Sa saison 2021

Décousue évidemment, car l'Espagnol l'a prise en route après deux impasses pour se donner le temps de se remettre d'un bras droit meurtri, et il l'a terminée par deux week-ends dans son canapé à cause d'un trouble de la vision suite à une chute à motocross.

Entre les deux, ce fut les montagnes russes : deux résultats loin de ses standards - mais pleins d'espoirs - et trois abandons ont précédé sa "traditionnelle" mais ô combien rassurante victoire au Sachsenring. L'arbre cachait encore la forêt mais sa dernière séquence de quatre courses a validé son retour au premier plan, avec en point d'orgue un succès dans son autre jardin d'Austin, en prélude à celui de Misano.

Sa forme aux essais

Il s'est entraîné comme il a pu avec le handicap d'une diplopie et sa condition physique insuffisante l'a rattrapé à Sepang. Mais c'est mal le connaître de penser qu'il allait réduit la voilure. Il a juste un peu plus segmenté ses roulages pour mieux se concentrer sur le dégrossissage de sa RC213V largement remaniée. A la clé, un huitième temps pas très loin d'Enea Bastianini (0"201) à Sepang, et une neuvième place à 0"421 de son coéquipier Pol Espargaro à Mandalika.

Pourquoi il est favori

Parce que Honda mise plus que jamais sur son prodige après deux années d'errances sans lui, et que le HRC est avec Ducati l'usine qui a affiché les plus gros progrès cet hiver. "Nous avons changé de moteur, de châssis et d'électronique. C'est une moto complètement différente", s'est plu à inventorier Tetsuhiro Kuwata, le directeur technique nippon. Effectivement, MM93 a découvert en Asie une moto "plus facile", "plus sûre", qui ne l'oblige pas à jouer les équilibristes.

Obstacles

Son problème récurrent de diplopie fait désormais peser au-dessus de sa tête une épée de Damoclès et son épaule menace tout autant de se déboîter à la moindre chute. Peut-il réfréner son tempérament d'attaquant pour se mettre à l'abri d'un nouveau coup d'arrêt ? L'as de Cervera a toujours autant besoin de piloter sur un fil, et faire autrement va être bien difficile pour lui.

Un bémol du côté de la technique : sa RC213V ne lui permet plus de rentrer autant dans les virages sur le train avant comme il aime le faire. Le sextuple champion du monde a déjà commencé à changer de style de pilotage mais il va lui falloir probablement quelques week-ends de Grands Prix pour en faire ce qu'il veut.

