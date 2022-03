Jeudi, Fabio Quartararo a baissé le rideau. A la veille de l'entame de la saison, le Français a annoncé, en conférence de presse, ne plus vouloir répondre aux questions portant sur son avenir. Le champion du monde est contractuellement lié à Yamaha jusqu'à la fin de l'année. Ses qualités et son statut faisant de lui le pilote le plus convoité du paddock, le Niçois a choisi de laisser le champ libre à son manager Eric Mahé afin de se concentrer sur la défense de son titre, qui s'annonce particulièrement délicate

Ad

Car s'il a remis Yamaha au sommet, la firme aux diapasons n'a pas été capable de lui proposer les améliorations qu'il avait réclamées dès le début de l'automne dernier. Une sacrée déception qui, forcément, a quelque peu distendu le lien. "On a parlé de progression technique avec Yamaha en fin de saison dernière, a révélé son manager sur Canal+. Pour des raisons que je ne peux pas évoquer, c'est moins prometteur que prévu."

Grand Prix du Qatar "Martinator" le plus fort, Quartararo bec dans l'eau IL Y A 3 HEURES

On est en train d'essayer d'évaluer ce que peut être 2023 concernant le package technique, a précisé Mahé. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Quatre pilotes ont signé." Classé onzième lors de la qualification du Grand Prix du Qatar, ce samedi, avec une M1 accusant un énorme déficit de puissance moteur sur les machines rivales, Quartararo a réclamé des garanties à son employeur avant d'envisager une prolongation de contrat. ", a précisé Mahé.."

Tout le monde veut Quartararo

Le marché est effectivement très ouvert : seuls Franco Morbidelli dans le box voisin, Marc Marquez chez Honda, Brad Binder chez KTM et Francesco Bagnaia chez Ducati ont d'ores et déjà un contrat pour 2023 ou au-delà. Logique, puisque la plupart des constructeurs aimeraient s'offrir le champion du monde en titre. Suzuki, Ducati et même Honda ont tous manifesté un intérêt plus ou moins concret - et plus ou moins public - pour le Français.

Pour l'heure, le temps joue donc plutôt en la faveur de Quartararo. "El Diablo" aurait donc tort de prendre une décision hâtive, dans un sens comme dans l'autre, alors que la réalité de l'hiver n'est pas toujours celle de l'ensemble de la saison. Seul un verrouillage du marché, provoqué par une ou plusieurs signatures de pilotes susceptibles de faire bouger les lignes, pourrait le contraindre à acter son choix d'avenir. Joan Mir et Alex Rins, par exemple, souhaitent conserver leur guidon chez Suzuki, tout satisfaits qu'ils sont des progrès réalisés par le constructeur d'Hamamatsu.

Fabio Quartararo (Yamaha) lors des essais libres du Grand Prix du Qatar, le 4 mars 2022 Crédit: Imago

"Pour moi, il n'y a pas de réelle échéance, a confirmé le manager du champion en titre. Il est probable que Yamaha dise 'bon, il faut y aller.' Pour l'instant, ce n'est pas le cas." Même si la firme aux diapasons aimerait évidemment aller plus vite : "Fabio est notre priorité, nous sommes en contact quotidien avec son entourage et nous accélérons [les discussions, NDLR] a tempéré Massimo Meregalli, manager de l'équipe. Nous voulons signer le nouveau contrat au plus vite. "Là aussi, Quartararo et son écurie ne semblent pas tout à fait sur la même longueur d'onde.

Grand Prix du Qatar Sale matinée pour les Bleus : Quartararo et Zarco envoyés en Q1 IL Y A 8 HEURES