Fabio Quartararo voulait être fixé . Il l'est. Le Français n'avait pas attendu les essais de pré-saison pour tirer la sonnette d'alarme, mais il espérait, au moins, un pas en avant de Yamaha. La première journée d'essais libres du Grand Prix du Qatar, disputée ce vendredi à Losail, a d'ores et déjà permis d'en avoir le cœur net : le constructeur japonais a stagné. Ses rivaux, eux, ont progressé. De manière significative.

Ça n'a pas été une journée facile, a-t-il confié après coup. Je ne me sentais pas très bien sur la moto. Il va falloir trouver comment améliorer ça." Sur un tracé où la longue ligne droite permet aux machines de développer toute leur puissance, le champion du monde en titre a dû s'investir, plus que de raison pour une simple série de tests, afin d'arracher une place dans le Top 10. ", a-t-il confié après coup.." Le Niçois s'est classé huitième , à près d'une demi-seconde du chrono de référence établi par Alex Rins.

Fabio Quartararo (Yamaha) lors des essais libres du Grand Prix du Qatar, le 4 mars 2022 à Losail Crédit: Getty Images

Suzuki et Yamaha, sacré contraste

L'Espagnol, lui, a pu profiter de l'énorme bond en avant réalisé par Suzuki durant l'hiver, au même titre que son équipier Joan Mir, auteur du troisième temps. Plus épatant encore, les machines bleues électriques ont dominé avec Honda et Ducati sur le plan de la vitesse de pointe. Rins a été flashé à 355,2 km/h, Mir à 354 km/h. C'est mieux que Zarco, Marquez (352,9 km/h) ou Bagnaia (348,3 km/h). Quartararo a refermé cette fiche statistique, avec une vitesse maximale établie à… 343,9 km/h.

Yamaha a donc failli là où Suzuki a réussi. Les deux machines sont équipées d'un moteur de même architecture, un 4 cylindres en ligne. Ce qui, jusqu'ici, les avait empêchées de rivaliser avec les V4 de Ducati et Honda. "Je ne m'attendais pas à ce que Mir et Rins soient si rapides dès le premier jour, a admis Quartararo. J'espère que Yamaha va regarder ce que Suzuki a fait avec le moteur."

Je me sentais vraiment à la limite

Pour le Français, la frustration est donc double. Et risque de perdurer. "Je ne me plaindrai pas, et je ne le ferai pas non plus jusqu'à Valence, a-t-il assuré. Il n'y a rien à faire, mais ce n'est pas normal d'être 10 km/h plus lent." Sa seule solution, désormais, est de compenser cet important déficit par la qualité de son pilotage et sa supériorité dans les vitesses de passage en courbes.

Autrement dit, le champion du monde tricolore n'a pas d'autres choix que de rouler sur un fil, y compris aux essais, afin de s'éviter des passages compliqués par la Q1 en qualification. Avec le risque de s'user, physiquement et mentalement, plus que les autres.

Et même lorsque le feeling n'est pas bon, comme ce fut le cas ce vendredi. "Mes sensations sont différentes, je ne suis pas très à l'aise sur un tour, a révélé "El Diablo". Franchement je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Sur le rythme de course, on n'était pas si mal que ça mais, sur un tour, je me sentais vraiment à la limite." Et ce n'était que le premier jour.

(Avec AFP)

