Quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison ?

Fabio Quartararo : "Pour être honnête, je n'avais pas trop de pression de la part de l'équipe au début mais plutôt de l'extérieur. Tu essayes de ne pas écouter mais tu entends forcément que tu remplaces le roi Valentino Rossi (dans l'écurie d'usine Yamaha, ndlr) et, inconsciemment, ça te met une petite pression. Je voulais que ça s'arrête et donc j'ai été très content de gagner (la 2e manche, ndlr) au Qatar parce qu'à partir de là je n'ai plus entendu ça. Puis la victoire au Portugal m'a fait beaucoup de bien mentalement car 2020 avait été un désastre pour nous là-bas. (...) C'est devenu clair à ce moment-là que je m'attendais à faire un bon début de saison, mais pas aussi bon."

A l'heure actuelle, êtes-vous votre principal adversaire ? Sinon, qui sont-ils ?

F.Q : "Je suis à un très bon moment de ma carrière. J'ai beaucoup de confiance car, à chaque fois que je monte sur ma moto, je me sens de mieux en mieux. Mais je n'ai pas l'impression d'être le seul à pouvoir faire une erreur. Je me sens juste très bien, très en confiance, je suis rapide et je veux que ça continue jusqu'à la fin de la saison. (...) Le championnat est encore très ouvert. Joan (Mir) est très rapide, les Ducati aussi. Il y a beaucoup de monde, je ne vois pas clairement un adversaire. Le plus important est que je veux me concentrer sur moi-même comme je le fais depuis le Qatar. J'essaye de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Si un, deux ou trois gars finissent devant moi, je sais que j'ai donné le maximum et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je prends les choses course après course. Bien sûr, on a une bonne avance au championnat (34 points, ndlr) mais il faudra reprendre la saison en Autriche (le 8 août, ndlr) comme on a commencé au Qatar."

Vous vous plaignez tout de même de vos difficultés à doubler les Ducati. Que vous manque-t-il ?

F.Q : "Il nous manque des chevaux ! Et une autre chose qui est évidente pour moi mais que je ne vais pas nommer. J'ai demandé à Yamaha d'ajuster ça. Si on l'arrange, on sera encore loin des Ducati mais on aura amélioré notre vitesse de pointe. J'essaye de voir mais ça n'est pas facile, c'est une chose importante. Et, même s'il nous manque des chevaux, je ne peux pas me plaindre: les Ducati en ont plus que nous mais elles sont derrière nous aujourd'hui. Il faut juste se concentrer sur les qualifications car, si on les rate, c'est impossible ensuite en course, c'est tout."

