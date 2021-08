Comme ils se retrouvent. Coéquipiers au sein de la structure SRT la saison dernière, Fabio Quartararo et Franco Morbidfelli vont de nouveau partager le même box, cette fois-ci celui de l'équipe d'usine Yamaha. C'est en tout cas ce qu'a confié Lin Jarvis, patron de l'écurie, auprès de motogp.com . L'Italien va être promu pour remplacer Maverick Viñales, dont le contrat a été rompu à la suite d'une affaire de sabotage. Ce jeu de chaises musicales profite également à Andrea Dovizioso, retiré de la compétition en fin de saison dernière mais de retour pour de bon.

Saison 2021 Yamaha se sépare de Viñales avec effet immédiat 20/08/2021 À 08:12

Le triple vice-champion du monde devrait reprendre la piste dès le Grand Prix de Saint-Marin, le 19 septembre prochain, et conserver son poste jusqu'en 2022. Blessé au genou et convalescent, Morbidelli pourrait lui aussi découvrir sa nouvelle équipe à Misano. Ce week-end, dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne, Yamaha a confié sa deuxième machine d'usine a son pilote d'essais, Cal Crutchlow. Et pourrait opter pour la même formule lors de la prochaine manche, en Aragon, le 12 septembre. Mais "tout cela n'est pas encore signé", a précisé Jarvis.

Saison 2021 Stop ou encore ? Rossi s'exprimera sur son avenir à 16h15 05/08/2021 À 09:55