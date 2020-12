Rossi et Alex Marquez rétrogradés, Quartararo et Zarco promu : le point sur la grille 2021

On devine qu'elle a été particulièrement complexe. L'opération s'est déroulée au sein du réputé hôpital Ruber Internacional de Madrid. Elle a été menée par une équipe de cinq chirurgiens et duré près de huit heures. L'ancienne plaque en titane a été retirée du bras droit du sextuple champion du monde MotoGP. Il a ensuite subi une greffe osseuse et la fixation d'une nouvelle plaque.

Impossible que Marquez redevienne Marquez dès son retour, que ce soit dans trois, six ou huit mois. Le leader de Honda a manqué l'intégralité d'une saison dense et aura évidemment besoin de temps pour redevenir compétitif. Sur le plan mental, il n'y a aucun doute à avoir : il sera prêt. Mais le Catalan a perdu beaucoup de force musculaire dans le bras droit. Au niveau de son pilotage, il ne pourra retrouver ses aptitudes techniques sans une forme physique optimale.

L'année dernière, Honda avait appelé en urgence son pilote d'essais, Stefan Bradl. Cette fois, le constructeur japonais dispose de plus de temps pour préparer la saison et le remplacement de son champion. Mieux, Andrea Dovizioso est sur le marché après avoir été remercié par Ducati. L'Italien connaît bien la maison après y avoir passé quatre saisons, entre 2008 et 2011. Et il s'est d'ores et déjà dit prêt à assurer l'intérim…