Jack Miller a idéalement débuté son idylle avec l'équipe officielle Ducati. L'Australien a bouclé les cinq jours d'essais d'avant-saison de MotoGP avec le meilleur chrono, ce vendredi, sur le circuit de Losail au Qatar. Son temps de 1'53"183 est le plus rapide jamais signé sur le tracé dans la catégorie reine. Il ne sera toutefois pas homologué, s'agissant de tests et non d'un Grand Prix.

Les Yamaha officielles de l'Espagnol Maverick Vinales et du Français Fabio Quartararo (le plus rapide des deux premiers jours d'essais le week-end dernier en 1'53"940, alors 0"077 devant Miller, 2e) le suivent dans un mouchoir, à 0"061 et 0"080 respectivement. Si les roulages mercredi et jeudi ont été productifs, vendredi a été très calme, la plupart des pilotes préférant ne pas s'aventurer en piste à cause du vent.

A noter une petite fracture au pied droit pour l'Espagnol Alex Marquez (Honda-LCR) après une chute. Ces essais sont les premiers depuis la fin de la saison dernière, après l'annulation des tests prévus à Sepang (Malaisie) courant février à cause de la pandémie de coronavirus.

L'inconnue Marquez

Ils ont un caractère primordial tant pour les nouvelles recrues (Jorge Martin, Enea Bastianini, Luca Marini et Lorenzo Savadori) que pour les constructeurs qui ont testé dans des conditions proches d'un week-end de GP leurs machines pour la saison 2021, similaires à celles de l'an dernier par mesure d'économie.

Le championnat du monde débutera le 28 mars par une course sur ce même circuit de Losail, suivie d'une deuxième le 4 avril. Reste à savoir si cela se fera avec l'Espagnol Marc Marquez, convalescent après avoir subi en décembre une troisième opération au bras droit, fracturé lors d'une chute au début de la saison 2020. Absent de ces tests, il a reçu vendredi le feu vert médical pour intensifier sa rééducation.

