Maverick Vinales et Yamaha mettront un terme à leur contrat prématurément, à la fin de la saison 2021 plutôt que fin 2022. Voici ce qu'a annoncé l'équipe japonaise dans un communiqué lundi. "À la demande de Maverick Vinales, Yamaha a accepté de mettre fin de manière anticipée à leur contrat actuel de deux ans (2021-2022), écrit le constructeur japonais. Actuellement dans leur cinquième saison ensemble, ils ont mutuellement décidé de prendre des chemins séparés à la fin de l'année".

Cette annonce n'est pas une surprise, les médias espagnols annonçant depuis samedi soir, en marge du Grand Prix des Pays-Bas, une alliance à venir entre Vinales, âge de 26 ans, et Aprilia. Après deux saisons en MotoGP chez Suzuki, l'Espagnol, sacré en Moto3 en 2013, a rejoint Yamaha en 2017 pour cinq années en dents de scie, avec pour meilleur classement mondial deux troisièmes places chez les pilotes en 2017 et 2019 mais une sixième position seulement en 2020.

Le point de rupture a finalement été atteint lors du GP d'Allemagne (18-20 juin), où Vinales s'est classé avant-dernier des qualifications et dernier de la course, pour n'être de nouveau que 6e au classement général du MotoGP au moment d'aborder la trêve estivale, alors que son équipier français Fabio Quartararo mène le championnat. Ensemble, Vinales et Yamaha ont glané 24 podiums dont 8 victoires et 13 pole positions. Le constructeur japonais pourrait avoir deux pilotes à remplacer la saison prochaine, alors que l'Italien Valentino Rossi, membre de l'écurie satellite SRT, réfléchit à prendre sa retraite.

