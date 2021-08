La fin de l'aventure entre Maverick Viñales et Yamaha n'attendra pas l'issue de la saison. L'écurie japonaise a publié un communiqué vendredi pour annoncer la fin de sa collaboration avec le pilote espagnol avec effet immédiat. "Suite aux récents événements survenus au GP de Styrie et après mûre réflexion des deux parties, il a été décidé d'un commun accord de se séparer avec effet immédiat", explique Yamaha dans ce communiqué.

Les deux parties ont décidé qu'il serait préférable pour tout le monde d'anticiper la fin de cette relation", explique Lin Jarvis, directeur général de Yamaha Motor Sports. Le départ de Viñales à la fin de la saison était d'ores et déjà acté depuis le Grand Prix des Pays-Bas, le 28 juin dernier. Mais l'attitude de l'Espagnol lors du Grand Prix de Styrie a conduit Yamaha à précipiter la fin de l'aventure. Soupçonné d'avoir intentionnellement endommagé sa moto et donc de sabotage , Viñales avait été suspendu pour le Grand Prix d'Autriche le week-end suivant, toujours sur le Rd Bull Ring. Les excuses du pilote de 26 ans n'y ont rien changé. "", explique Lin Jarvis, directeur général de Yamaha Motor Sports.

Un pilote de remplacement à déterminer

Fabio Quartararo se retrouve ainsi sans équipier. Mais cela ne devrait pas durer. "Cette séparation prématurée donnera la possibilité au pilote d'être libre de suivre la direction future qu'il a choisie et permettra également à l'équipe de concentrer ses efforts sur les courses restantes de la saison 2021 avec un pilote de remplacement (qui reste à déterminer), a précisé Jarvis. Je tiens à exprimer la sincère gratitude de Yamaha à Maverick. Yamaha continuera à chérir les bons souvenirs et à apprécier le travail que les deux parties ont fourni au cours des quatre ans et demi passés ensemble."

Je suis profondément reconnaissant envers Yamaha pour cette super opportunité, a déclaré l'Espagnol. Je souhaite également les remercier pour le soutien qu'ils m'ont apporté pendant ces quatre ans et demi et je suis fier des résultats que nous avons obtenus ensemble. J'aurai toujours un grand respect pour Yamaha et je leur souhaite le meilleur." Viñales se retrouve de son côté sans équipe pour la fin de la saison, alors que son arrivée chez Aprilia à partir de la saison prochaine avait d'ores et déjà été officialisé . ", a déclaré l'Espagnol.."

