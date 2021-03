La promotion du Français au sein de l'équipe d'usine Yamaha pour 2021 et 2022 avait été officialisée avant même le début d'exercice 2020, qu'il a passé au sein de l'équipe satellite du Sepang Racing Team. Cette structure engagée depuis peu en MotoGP doit payer Yamaha pour obtenir la location des machines du constructeur japonais. L'année dernière, elle avait donc proposé deux versions 2019 à ses pilotes Quartararo et Morbidelli, évidemment moins onéreuses que les versions 2020.

Mais Quartararo, lui, a fait des concessions pour disposer de la dernière machine. "C'était un choix qu'on a fait avec Eric Mahé [son manager, NDLR], a-t-il expliqué à Moto Revue. On a énormément bataillé pour avoir cette moto. Quand on a vu les chronos qu'avait faits Viñales à Valence [aux essais, NDLR], on s'est dit qu'il fallait l'avoir, quitte à rogner sur le salaire 2021. C'est sûr que désormais, on s'en mord un peu les doigts, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des paris qu'on gagne, d'autres qu'on perd. On a quand même remporté trois Grands Prix, on peut être satisfait."