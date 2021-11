Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le podium échappe à Lens, accroché par Angers (1-1)

Ad

Lens avait l'occasion de redevenir, provisoirement, le dauphin du PSG ce vendredi soir mais il n'a pas saisi l'occasion. Longtemps bousculés par une équipe d'Angers sûre de sa force, les Sang et Or ont été contraints de partager les points (2-2) . Kakuta et Sotoca sont les buteurs lensois, Boufal et Thomas leur ont répondu pour le SCO.

Omnisport OM, Coupe Davis, Jacquet, descente : l'actu sur un plateau HIER À 06:03

2. Football - Qualifications Coupe du monde 2023 : Encore un carton pour les Bleues

ne peut pas toujours mettre des 12-0". Elle s'est "contentée" de la moitié vendredi soir Corinne Diacre a raison quand elle assure que son équipe de France "". Elle s'est "contentée" de la moitié vendredi soir face au Kazakhstan (6-0) . Un cinquième succès en autant de rencontres dans cette phase éliminatoires qui doit mener au Mondial 2023. Mais si les Bleues ne franchisent pas toujours la barre des dix buts, elles en ont tout de même inscrits 35 en cinq sorties donc.

3. Basket - NBA : Phoenix en mode record, les Lakers battus après trois prolongations

Les Phoenix Suns, finalistes la saison dernière, n'allaient pas bien en début de saison mais ils ont trouvé la bonne formule. Leur victoire de la nuit face à New York (118-97) fut la quinzième de suite, un record pour la franchise. Une série qui leur permet d'être désormais sur les talons des Warriors (17 victoires contre 16), qui l'ont eux même emporté contre Portland (118-103). Pour finir la nuit, les Los Angeles Lakers ont concédé une défaite embêtante face aux très modestes Sacramento Kings. Les coéquipiers de LeBron James ont pourtant eu des balles de match mais les Kings sont sortis vainqueurs au bout de la troisième prolongation (137-141).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Coupe Davis : L'Espagne a entamé la défense du titre conquis en 2019 par une victoire 3-0 aux dépens de l'Equateur. La Serbie de Novak Djokovic a battu l'Autriche sur le même score.

Basket - Qualifs Coupe du monde : Les Bleus sont venus à bout du Monténégro 73-67 vendredi à Pau dans leur premier match de qualification. L'arrière du Virtus Bologne, Isaïa Cordinier, a été l'un des hommes de la soirée (16 points).

Basket - NBA : LeBron James a écopé vendredi d'une amende de 15 000 dollars pour "geste obscène" après la victoire de son équipe face à Indiana dans la semaine. James, auteur de 39 points dans cette rencontre, avait dansé en touchant ses parties génitales après avoir réussi un tir à 3 points.

Handball - Match amical : Portées par les arrêts de Laura Glauser en première période, les handballeuses françaises, championnes olympiques cet été à Tokyo, ont dominé la Hongrie 33 à 28, pour leur premier de deux matches de préparation au Mondial-2021.

Le tweet

William Howard est un garçon talentueux et un brin chanceux. Vendredi soir, il était le responsable de la remise en jeu sur la dernière action de la rencontre d'Euroligue entre Monaco et l'ASVEL. Alors que son équipe était menée de deux points, il a manqué sa passe et a été contraint de prendre un shoot du milieu de terrain. On vous laisse apprécier la suite.

La vidéo de rattrapage

PSG : Mais qu'est-ce que Zidane irait faire dans cette galère ?

Le podcast

Ce que vous ne devez surtout par manquer ce samedi

1. Cyclisme sur piste - UCI Track Champions League : Elle est de retour !

Après une première manche réussie, les participants à l'UCI Track Champions League reviennent pour un deuxième round à Panevezys (Lituanie). L'occasion de retrouver nos Français, Mathilde Gros, Rayan Helal et Tom Derache. L'occasion aussi d'en prendre plein la vue avec ce show qui met la piste à l'honneur. Début des hostilités à 18h.

La plus explosive, la plus drôle... Gros vous présente les reines de la vitesse

2. Sports d'hiver : C'est reparti pour Boe, Jacquelin, Simon et les autres

Vous l'attendiez depuis des semaines, elle est là : la saison de biathlon reprend ce samedi à Östersund. La saison dernière avait été superbe et avait sacré Johannes Boe chez les hommes et Tiril Eckhoff chez les femmes. Les Français, notamment Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Anaïs Chevalier-Bouchet ou Julia Simon tenteront de se mêler à la lutte pour le général. Ça commence ce samedi avec les Individuels (Femmes à 11h45, Hommes à 15h). A 20h15, on espère voir une descente à Lake Louise après l'annulation de la première vendredi.

3. Football - Ligue 1 : Nice a une place de dauphin à assurer, Lille des comptes à régler

Puisque Lens n'en a pas voulu, l'OGC Nice est toujours le dauphin du PSG et compte bien le rester après son match face à Metz ce samedi soir (21h). Les Aiglons n'ont concédé qu'une défaite sur leur cinq dernières sorties mais ils se rappelleront qu'ils ont perdu contre Troyes, lui aussi mal classé, cette saison. A Lille, il sera question de faire en championnat ce que les Dogues parviennent à faire en Ligue des champions. Le test face à Nantes (17h) est une bonne occasion de prouver qu'ils en sont capables.

Un but toutes les 194 minutes : y a-t-il un malaise Messi au PSG ?

Omnisport PSG frustré, Coupe Davis, OM, Monaco : l'actu sur un plateau 25/11/2021 À 06:03