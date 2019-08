Ajax, Paire, Neymar, Gabrillagues : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Transferts : Islam Slimani arrive sur le Rocher

L'attaquant international algérien Islam Slimani (31 ans) va être prêté (avec option d'achat) dans les heures qui viennent par Leicester à l'AS Monaco. En revanche, Radamel Falcao s'apprête à quitter pour de bon le club de la Principauté. Le Colombien est attendu du côté de Galatasaray où il devrait s'engager pour trois ans d'ici la fin de la semaine.

2. Tennis - ATP Winston-Salem : Deux sur cinq pour les Français

Tête de série n°1 en Caroline du Nord, Benoît Paire s'est qualifié mardi pour les 8es de finale en disposant de l'Indien Prajnesh Gunneswaran (6-3, 7-5). L'Avignonnais retrouvera un autre Français sur son chemin pour une place en quarts en la personne d'Ugo Humbert, vainqueur de Bjorn Fratangelo (3-6, 6-3, 6-2). En revanche, opposé à Frances Tiafoe, Jérémy Chardy, touché à la cheville gauche, a abandonné alors qu'il était mené 4-2 dans le premier set. Deux autres Tricolores ont été sortis dès le premier tour : Antoine Hoang et Corentin Moutet.

3. Football - Barrages Ligue des champions : Une option pour le FC Bruges, le Slavia Prague et l'Ajax

Les barrages pour accéder à la C1 ont débuté mardi soir avec les premiers matches aller. Mis en difficulté au tour précédent par le PAOK Salonique, l'Ajax Amsterdam a de nouveau tremblé sur le terrain de l'APOEL Nicosie. Mais grâce notamment à un grand Andre Onana dans les buts néerlandais, les demi-finalistes de la dernière édition ont finalement ramené un nul positif de Chypre (0-0) avant le retour dans la cité batave la semaine prochaine. Dans les deux autres matches de la soirée, le FC Bruges et le Slavia Prague ont pris une grosse option en allant s'imposer sur le même score (0-1), respectivement à Linz et à Cluj.

Rugby - XV de France : Pas de Mondial pour Gabrillagues ? Cité à comparaître en commission de discipline pour un déblayage illicite face à l’Écosse samedi dernier, le deuxième ligne parisien Paul Gabrillagues a écopé de six semaines de suspension, selon une information de Midi Olympique. Une sanction lourde qui pourrait le priver de Coupe du monde. La FFR se réserve le droit de faire appel.

Foot - Ligue 1 : Silencieux depuis de longues semaines alors que son avenir au PSG demeure très flou, Neymar a posté mardi soir sur les réseaux sociaux un message assez énigmatique. "Le problème est que les gens sont haïs quand ils sont réels et sont aimés quand ils sont faux", a-t-il écrit, reprenant à son compte une phrase de Bob Marley. Une réponse aux supporters parisiens qui ne l'ont pas ménagé dans les tribunes du Parc des Princes lors du premier match de L1 de la saison face à Nîmes il y a dix jours ?

Foot - Serie A : Dans un entretien diffusé mardi par la chaîne portugaise TVI, Cristiano Ronaldo a affirmé avoir vécu une saison 2018-2019 compliquée. Alors que les résultats sportifs n'ont pas été pleinement satisfaisants pour sa première saison à la Juve, l'attaquant portugais a surtout estimé que "2018 a été l'année la plus difficile sur le plan personnel". Accusé de viol aux Etats-Unis, CR7 n'a finalement pas été poursuivi par la justice américaine.

Tennis - WTA New York : La Française Alizé Cornet a profité de l'abandon de son adversaire chinoise Liu Zhu dans le deuxième set (7-6, 4-0 ab.) pour se qualifier pour les quarts de finale (où elle affrontera Giorgi).

Natation - Dopage : L'audience du nageur chinois Sun Yang, qui devait être entendu en septembre par le Tribunal arbitral du sport au sujet de son contrôle antidopage rocambolesque de l'an dernier, a été reportée à octobre. Cette audience sera publique.

La Canadienne Laurence Vincent-Lapointe, multiple championne du monde de canoë-kayak de vitesse en C1 et C2, s'est dite "brisée" par sa suspension provisoire suite à un contrôle antidopage positif.

1. Football - Barrages Ligue des champions : Valbuena et l'Olympiakos face au défi Krasnodar (21h)

Suite et fin des matches aller des barrages de la C1 mercredi soir avec notamment le premier acte, en Grèce, entre l'Olympiakos de Mathieu Valbuena et le FC Krasnodar, tombeur surprise du FC Porto au tour précédent. Un ancien vainqueur, l'Etoile Rouge de Belgrade, est également sur le pont lors d'un déplacement en Suisse, chez les YB Berne. Enfin, le Dinamo Zagreb accueille Rosenborg.

2. Football - Transferts : Mercredi Mercato vous attend à 13h

Pour tout savoir sur l'actualité du marché des transferts, rendez-vous avec notre journaliste Martin Mosnier dès 13h ce mercredi. Au programme de votre émission hebdomadaire Mercredi Mercato : Neymar, Ribéry, Dybala… Toutes les dernières rumeurs, infos et officialisations de la planète mercato.

3. Tennis - ATP et WTA : Ferro et un duel 100% français (à partir de 21h)

Les tournois de Winston-Salem (ATP) et New York (WTA) se poursuivent. En Caroline du Nord, Benoît Paire (tête de série n°1) et Ugo Humbert se disputeront un ticket pour les quarts de finale lors d'un duel 100% tricolore. Dans la Grosse Pomme, Fiona Ferro, elle, visera également les quarts lors de son duel face à la Chinoise Qiang Wang, 18e mondiale et tête de série n°1.