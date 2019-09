Andreescu, Bleus, Leclerc : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Andreescu est la nouvelle reine de Flushing Meadows

Serena Williams n'avait fait qu'une bouchée de ses adversaires jusque là, il n'en a rien été cette nuit, en finale contre Bianca Andreescu. La Canadienne a remporté l'US Open en s'imposant en deux sets contre l'Américaine (6-3, 7-5), qui a affiché un niveau de jeu bien pauvre par rapport à ce qu'elle avait montré dans la quinzaine, et ce malgré une belle remontée dans le second set. C'est la quatrième fois de suite que Serena Williams perd une finale de Grand Chelem.

2. Football - Qualifications Euro 2020 : Coman aux commandes

Les Bleus peuvent (un peu) souffler. L'équipe de France s'est largement imposée contre l'Albanie en match qualificatif de l'Euro 2020 (4-1) et a ainsi repris la tête du groupe H avec 12 points (à la différence de buts avec la Turquie et l'Islande), avant le match contre Andorre le 10 septembre prochain. Une performance est à noter, celle de Kingsley Coman, auteur d'un doublé (8e , 68e). Jonathan Ikoné, lui, en a profité pour ouvrir son compteur avec les Bleus (88e) pour sa première sélection. Avec son 36e but en sélection (27e), Olivier Giroud s'est rapproché de Michel Platini et ses 41 buts.

Vidéo - "Coman a montré à Dembélé et Thauvin tout ce qui leur manquait en équipe de France" 02:01

On a aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Euro 2020 : Le Portugal a remporté son premier match lors de cette phase contre la Serbie (2-4), grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo.

Rugby - Top 14 : Le Stade français s'est offert sa première victoire de la saison contre Bayonne (33-27), pendant que le Rugby Club Toulonnais prennait une grosse fessée face au LOU (6-20).

Cyclisme : Victime d'un accident domestique "stupide", Christopher Froome a dû repasser sur le billard. Le coureur s'est coupé le pouce en faisant à manger.

La vidéo (WTF) de rattrapage

Une course Coupe Citroën DS3 a pris un tournant chaotique au Danemark, lorsque la pluie a pris au piège une dizaine de pilotes, samedi. Attention les yeux !

Vidéo - Pluie fatale et cimetière de voitures : empilement infernal de Citroën DS3 au Danemark 00:33

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand prix d'Italie : et si Leclerc le refaisait ?

Charles Leclerc s'est offert la pole position samedi dans un scenario complètement improbable. Vainqueur la semaine dernière à Spa, le jeune monégasque semble lancé et quoi de plus que de gagner en Italie lorsqu'on est un pilote Ferrari ?

Vidéo - Pole à 263 km/h, Lauda héros défiguré, records, 11 septembre : Ferrari dans la légende de Monza 01:45

2. Cyclisme - Vuelta : Eviter le chaos de la 14e

L'arrivée de la 14e étape a été... chaotique. Et pour cause, une grosse chute générale est venue noircir la victoire de Benett. Plus de peur que de mal pour les coureurs, dont Roglic (Jumbo-Vista) le maillot rouge, qui conserve sa tunique. La 15e étape se courera entre Tineo et Santuario del Acebo sur environ 154 kilomètres et devrait se montrer un peu plus escarpée que celle de la veille avec quatre ascensions. Attention aux attaques qui pourraient perturber Roglic et pourquoi pas bénéficier à Movistar...