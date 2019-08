Bouttier, Verstappen, City-Liverpool, Kyrgios : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe : Jean-Claude Bouttier s'en est allé

Triste nouvelle pour le monde de la boxe. L'ancien boxeur français Jean-Claude Bouttier est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 74 ans. Champion d'Europe des poids moyens, il avait notamment livré deux combats mythiques face à Carlos Monzon au début des années 70 avant de devenir consultant pour les retransmissions de boxe sur Canal+ pendant plus de 30 ans après la fin de sa carrière. "La boxe française perd l'une de ses grandes figures", a réagi la Ministre des Sports Roxana Maracineanu.

2. Tennis - ATP Washington : Kyrgios en finale après sa victoire sur Tstisipas

Nick Kyrgios a encore fait le show. Notamment quand il a, encore une fois, demandé un conseil à un spectateur au moment de servir sur une balle de match en faveur de Stefanos Tsitsipas. L'Australien a remporté ce point puis la rencontre au terme d'un match serré et spectaculaire (6-4, 3-6, 7-6). Il affrontera en finale le Russe Daniil Medvedev, facile vainqueur de l'Allemand Peter Gojowczyk (6-2, 6-2). Elle sera à suivre en direct sur Eurosport à partir de 20h00.

3. Football - Supercoupe d'Allemagne : Sancho superstar

Jadon Sancho a été le grand artisan de la victoire du Borussia Dortmund sur le Bayern Munich (2-0). Passeur décisif après un travail remarquable sur l'ouverture du score de Paco Alcacer puis auteur du deuxième but, le jeune ailier anglais a sanctionné le manque d'efficacité du club bavarois, tenant du titre. Il a ainsi permis à Lucien Favre de soulever son premier trophée depuis son arrivée sur le banc du BVB.

Jadon Sancho (Dortmund) soulève le trophée de la Supercoupe d'Allemagne 2019Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Draymond Green a accepté de prolonger son contrat de quatre ans avec les Golden State Warriors pour un montant global de 106 millions d'euros.

Football - International Champions Cup : Manchester United a battu l'AC Milan (2-2, 5-4 t.a.b.) à Cardiff. Marcus Rashford et Jesse Lingard ont marqué pour les Red Devils, Suso et Victor Lindelöf (c.s.c.) pour les Rossoneri.

Football - Mercato : Radamel Falcao a affirmé "étudier des offres très importantes" pour quitter Monaco après avoir donné la victoire à l'ASM face à la Sampdoria en amical (1-0).

Tennis - ATP Los Cabos : L'Argentin Diego Schwartzman (N.3) a remporté le tournoi en s'imposant devant l'Américain Taylor Fritz (N.5) en finale (7-6, 6-3).

Tennis - WTA Washington : L'Italienne Camila Giorgi et l'Américaine Jessica Pegula s'affronteront en finale après avoir battu respectivement Caty McNally (7-6, 6-2) et Anna Kalinskaya (6-3, 3-6, 6-1).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le triomphe d'un gamin dont on reparlera : revivez la victoire d'Evenepoel 02:13

Le tweet hommage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand Prix de Hongrie : Verstappen dans le rôle du chassé

Max Verstappen sera la proie des Mercedes après avoir signé la première pole de sa carrière sur le Hungaroring samedi. Le pilote néerlandais parviendra-t-il à poursuivre son été flamboyant, une semaine après sa victoire dans le Grand Prix d'Allemagne ? Réponse à partir de 15h10.

2. Football - Community Shield : Un choc en apéro

À une semaine de la reprise de la Premier League, le champion en titre et son dauphin s'affrontent pour ouvrir la saison lors du traditionnel Community Shield. Entre Liverpool et Manchester City, deux équipes qui n'ont pas beaucoup changé cet été, le spectacle promet d'être une nouvelle fois au rendez-vous. Coup d'envoi à 16h00. À suivre aussi ce dimanche, le match amical de Marseille face à Naples (21h00).

3. MotoGP - GP de République tchèque : Marquez en épouvantail, Zarco en embuscade

Marc Marquez a fait parler son talent sur la piste de Brno en signant une nouvelle pole, mais Johann Zarco s'est signé en prenant la troisième place des qualifications et aura un coup à jouer en course. On suivra aussi la performance de Fabio Quartararo, qui aura à cœur de se rattraper après un samedi décevant où il a dû se contenter de la 10e place sur la grille de départ. Début de la course à 14h00.

Et aussi…

La 2e étape du Tour de Pologne et la Reidelondon Classique, deux courses à suivre en direct sur Eurosport !

