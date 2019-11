Chapeau 1 ou 2, Doncic, Coupe Davis : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Qualifications Euro : L’Espagne et l’Italie déroulent, le Danemark et la Suisse également qualifiés

L’Espagne et l’Italie ont remporté tranquillement leur dernier match des qualifications, respectivement contre la Roumanie (5-0) et l’Arménie (9-1). La victoire des Espagnols rapproche un peu plus les hommes de Didier Deschamps du chapeau 2 lors du tirage au sort des phases de poule de l’Euro. Désormais devancés par les Ibères, les Bleus basculeront dans le deuxième chapeau si l’Allemagne ne perd pas contre l’Irlande du Nord ce mardi (20h45).

Dans le même temps, le Danemark et la Suisse ont assuré leur qualification. Les Danois ont pris un point en Irlande (1-1) et terminent ainsi deuxième derrière la Suisse qui a étrillé Gibraltar (1-6).

2. Basket – NBA : Houston enchaîne, Doncic régale encore

Grâce à une belle prestation du trio Harden-Westbrook-Capela, les Rockets de Houston ont enchaîné, face à Portland (132-108) une huitième victoire consécutive, confortant leur statut de dauphins à l’Ouest, derrière les Lakers. James Harden, auteur de 36 points a une nouvelle fois fait parler la poudre, bien aidé par Russel Westbrook, auteur de son troisième triple-double de la saison.

De son côté, Luka Doncic s’est également offert un triple-double face aux Spurs de San Antonio, permettant à Dallas de s’imposer à domicile (117-110).

3. Rugby – Oscars Midi Olympique : Dupont devance Penaud et Alldritt

Comme chaque année les meilleurs joueurs et joueuses de l’ovalie ont été mis à l’honneur lors de la traditionnelle cérémonie des Oscars de Midi Olympique. Le Rochelais Grégory Alldritt, le Clermontois Damian Penaud et le Toulousain Antoine Dupont qui se sont vus décerner respectivement les Oscars de Bronze, d'Argent et d'Or. Cheslin Kolbe, l’ailier du Stade toulousain et des Springboks champions du monde a lui hérité de l’Oscar Monde.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis – Coupe Davis : La Belgique, la Russie et Canada ont plié l'affaire après les deux matches de simple, respectivement contre la Colombie, la Croatie et l'Italie, pour s'assurer la victoire en phase de groupes, lundi à Madrid. En revanche, côté ambiance, la compétition a démarré timidement dans des gradins aux deux-tiers vides.

Football – Match Amical : Dans un match disputé à Tel-Aviv pour des questions financières, Argentine-Uruguay a accouché d’un match nul. Edinson Cavani avait ouvert le score en première période avant que Luis Suarez côté uruguayen et Aguero puis Messi côté argentin ne viennent porter le score à 2-2.

Luis Suarez, Messi - Argentina-Uruguay - Friendly 2019 - Getty ImagesGetty Images

Football – Eliminatoires CAN 2021 : Les Comores ont malmené l'Egypte (0-0) à domicile tandis que l'Algérie, championne d'Afrique en titre, a fait le travail au Botswana (0-1), lundi, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun.

Football – Liga : Le milieu de terrain international colombien du Real Madrid James Rodriguez, blessé à l'entraînement avec sa sélection la semaine dernière, souffre d'une "entorse du ligament interne du genou gauche", a annoncé lundi le club espagnol dans un communiqué. James pourrait être éloigné des terrains jusqu’au début 2020.

La vidéo de rattrapage

Alors que les joueurs semblent avoir pris le pouvoir au Stade Français, maintenant que l'ex-coach Heyneke Mayer a été débarqué, la défaite a été inévitable face à Brive en Challenge Cup. Peu importe pour notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond, l'essentiel est ailleurs : c'est-à-dire assurer le maintien en Top 14 et rien d'autre.

Vidéo - Lafond : "Qu'importe la Coupe Mickey, les joueurs maintiendront le Stade en Top 14" 04:16

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Qualifications euro : Chapeau 1 ou 2 ? Les Bleus vont savoir

Les derniers matchs des qualifications pour le prochain Euro se disputeront ce mardi aux quatre coins du vieux continent. Pour les Bleus, le match à suivre sera celui de l’Allemagne qui reçoit à 20h45 l’Irlande du Nord. En cas de nul ou de victoire de la Mannschaft les hommes de Deschamps seront reversés dans le chapeau 2 lors du tirage au sport des phases de poule. Dans les autres matches, la Belgique reçoit Chypre, le Pays de Galles la Hongrie et les Pays-Bas l’Estonie. Tous les matchs sont à suivre à partir de 20h45.

2. Tennis - Coupe Davis : Les Français entrent en lice face au Japon

Pour la deuxième journée de compétition à Madrid, les Français affronteront le Japon au meilleur de trois matches (deux simples et un double). Les autres rencontres du jour verront s’affronter l’Argentine et le Chili ainsi que le Kazakhstan et les Pays-Bas. Les premiers matches débuteront à 11h.