City, Real, Harden, Coupe de France : L'actu sur un plateau du 4 janvier 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Le sursaut de City

Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, Manchester City a tourné la page d'un mois de décembre catastrophique (3 défaites en 6 journées) en infligeant au leader Liverpool sa première défaite de la saison en championnat (2-1), lors de la 21e journée. Grâce à des buts d'Agüero et de Sané, les champions en titre reviennent à la deuxième place, à quatre points des Reds.

"Je suis fier d'eux. Nous savions que c'était la finale aujourd'hui", a déclaré leur coach, Pep Guardiola. Si nous avions perdu, c'aurait pratiquement été terminé. Nous avions beaucoup de pression mais nous n'avions pas peur."

2. Football - Liga : Benzema et Varane forts en tête mais Cazorla avait les jambes

Deux buts de la tête, français, ont permis aux Madrilènes de signer un nul (2-2) à Villarreal lors de la 17e journée. Karim Benzema, sur un centre de la droite de Lucas Vasquez (7e), et Raphaël Varane, qui s'est élevé plus haut que tout le monde au second poteau sur un coup franc de la droite tiré par Toni Kroos (20e), ont en effet signé ce résultat qui met désormais le triple champion d'Europe en titre à deux points du FC Séville FC, le troisième. Mais à chaque fois, Villarreal a recollé au score grâce à Santi Cazorla, se sortant du même coup de la zone de relégation.

3. Basketball - NBA : San Antonio fait cauchemarder Leonard, Harden crucifie Golden State

A San Antonio, les Spurs ont fait passer une bien mauvaise soirée à Toronto (125-107), et spécialement Kawhi Leonard, leur coéquipier de 2011 à 2018, conspué par les supportes lors de l'hommage vidéo préparé pour lui, et ensuite dès qu'il avait la balle en main. Avec 21 points, il a quand même fini meilleur marqueur (21 points) avec DeMar DeRozan, mais ce dernier, échangé avec lui l'été dernier, a fait un triple double avec 14 rebonds et 11 passes décisives.

A Oakland, Houston est venu à bout de Golden State grâce à un tir à trois points à une seconde de la fin de James Harden, qui avait déjà arraché la prolongation pour les Rockets. Les Texans signent ainsi leur sixième victoire de suite, leur meilleure série de la saison.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Pune : Gilles Simon continue de défendre son titre. Le Niçois de 34 ans s'est défait en 2h19 de son compatriote Benoît Paire 3-6, 7-6, 6-4, pour rejoindre les demi-finales. Non sans mal puisqu'il a debreaké à 6-3, 5-4 sur le service de Paire. Il rencontrera Kevin Anderson.

Football - Angleterre : Un supporter de Chelsea, expulsé du stade de Brighton lors d'un match du championnat le 16 décembre pour avoir crié des messages homophobes, a été condamné à trois ans d'interdiction de stade. L'homme de 20 ans a plaidé coupable et a aussi écopé d'une amende de 965 livres (1.221 euros).

Football - Portugal : Vainqueur à Aves (0-1) lors de la 15e journée, Porto, le leader, a maintenu le Sporting cinq points. De son côté, Benfica a rompu le contrat de son entraîneur, Rui Vitoria, au lendemain de sa troisième défaite de la saison en championnat.

Golf : Kevin Tway a pris à Hawaï les commandes du Tournoi des Champions, épreuve qui réunit tous les vainqueurs de tournois de la saison 2018 et qui donne officieusement le coup d'envoi de la nouvelle saison. L'Américain a rendu une carte de 66, soit sept coups sous le par.

Omnisport : L'Agence mondiale antidopage a annoncé qu'elle avait chargé un cabinet américain d'avocats d'enquêter sur des accusations d'intimidation à l'encontre d'une de ses membres, la championne olympique de ski de fond Beckie Scott, lors de la réunion où avaient été levées les sanctions contre la Russie.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Buffon dans "Les Boghoss" : "Neymar a un talent, une classe, que je n'ai jamais vus" 03:01

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP : Tsonga et Simon sont chauds

Auteur d'une belle entame de tournoi à Brisbane, Jo-Wilfried Tsonga passe un nouveau test contre le local Alex de Minaur (10h) pour une place dans le dernier carré du 250 australien.

Du côté de Pune et Doha, on est en déjà aux demi-finales, avec Darcis - Karlovic (14h30) puis Simon - Anderson au programme de 250 indien, et Cecchinato - Berdych (14h30) puis Djokovic - Bautista pour le 500 qatarien.

2. Football - Coupe de France : Nantes lance en week-end exceptionnel sur Eurosport

Coup d'envoi des 32e de finale ce vendredi, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Un programme copieux vous attend sur nos antennes et Eurosport Player, avec l'intégralité des matches diffusés en intégralité, et pour commencer Nantes - Châteauroux et Grenoble - Strasbourg à 20h55.

