Cœur ouvert, coup de théâtre, coup du sort : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Equipe de France : l'interview bouleversante de Laurent Koscielny

Il s'est livré sans détour. Et sans filtre. Dans le Canal Football Club, Laurent Koscielny a extériorisé sa douleur des derniers mois après la grave blessure au tendon d'Achille dont il a été victime au mois de mai, et qui l'a privé de la Coupe du monde. Le défenseur français, qui a annoncé au passage sa retraite internationale, a reconnu des sentiments partagés sur le sacre de l'équipe de France. Et n'a pas caché une pointe d'amertume à l'encontre de Didier Deschamps. Les meilleurs moments de son interview bouleversante sont à retrouver ici.

2. Tennis : Fracture de la rotule pour Juan Martin del Potro

Un véritable crève-cœur. Juan Martin del Potro n'a pas été épargné par les blessures au cours de sa carrière. L'Argentin s'est battu pour revenir à un très haut niveau en 2018, avec notamment une victoire à Indian Wells et une finale à l'US Open. Le numéro 4 mondial s'est brillamment qualifié pour le Masters de Londres. Mais le sort l'a rattrapé à Shanghai. Victime d'une fracture de la rotule du genou droit face à Borna Coric en 8e de finale, il voit sa fin de saison, et donc sa participation au Masters, fortement compromises. "C'est un coup dur qui me laisse sans force", a-t-il lâché, dépité.

3. Football - Ligue des nations : L'Italie par un trou de souris

Au bout du suspense, un coup de théâtre. L'Italie a enfin renoué avec la victoire avec un succès globalement mérité en Pologne (0-1) grâce à un but de Cristiano Biraghi dans le temps additionnel. La Squadra Azzurra, qui n'avait remporté qu'un seul de ses dix derniers matches, peut encore espérer disputer la phase finale de la Ligue des nations et jouera un match décisif en novembre face au Portugal, vainqueur de l'Ecosse en amical avec un but d'Eder (1-3).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue des nations : L'opération rachat attendra pour Florian Thauvin. Décevant contre l'Islande (2-2), le Marseillais est forfait pour France-Allemagne mardi, en raison d'une blessure au pied droit.

Handball - Ligue des champions : Nantes s'est relancé dans la course à la phase finale en dominant les Slovènes de Celje (38-27). Plus tôt, Paris avait poursuivi son sans-faute face à Skjern (24-26).

Boxe : Le Russe Khabib Nurmagomedov, champion UFC des poids légers, a appelé le légendaire Floyd Mayweather à un combat entre "deux gars qui ne perdent jamais".

Football : L'ancien international ivoirien Bonaventure Kalou, passé par le PSG, Auxerre ou Feyenoord, a été élu maire de la ville de Vavoua lors des municipales en Côte d'Ivoire.

Golf - EPGA : L'Anglais Eddie Pepperell a remporté le British Masters à 9 coups sous le par, juste avant que des pluies torrentielles noient définitivement le parcours de Walton Heath.

La vidéo de rattrapage

Mick Schumacher est devenu champion 2018 de F3 Europe ce week-end. Pour en savoir un peu plus sur le fils du légendaire Michael, qui avance à grands pas vers la F1, c'est ici.

Vidéo - "Fils de", champion de F3, "futur grand" : Mick Schumacher avance pas à pas vers la F1 01:33

Le tweet bicentenaire

Tom Brady est devenu le premier quaterback de l'histoire à atteindre la barre des 200 victoires en saison régulière de NFL lors du succès des New England Patriots sur les Kansas City Chiefs (43-40). Et il y a mis la manière...

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des nations : Un choc Espagne-Angleterre

En net regain de forme depuis une Coupe du monde décevante, l'Espagne affronte l'Angleterre à Séville pour tenter de confirmer la victoire acquise à Wembley face aux Three Lions le mois dernier (1-2). Toujours dans la Ligue A, l'Islande sera revancharde face à la Suisse, qui l'avait humiliée en septembre (6-0). Coup d'envoi des rencontres à 20h45.

2. Tennis - ATP Moscou : Mannarino entre en lice

Trois tournois au programme cette semaine sur le circuit ATP, à Stockholm, Anvers et Moscou, où Adrian Mannarino affronte le Russe Evgeny Karlovskiy au premier tour. La rencontre ne débutera pas avant 13h30. Du côté de la WTA, les femmes seront également à Moscou mais aussi à Luxembourg, où Pauline Parmentier défie Viktorija Golubic à partir de 13h30.

3. Eurosport Confidential : Thierry Omeyer premier invité

Eurosport.fr lance ce lundi son nouveau podcast, Eurosport Confidential. Chaque mois, une grande figure du sport viendra vous confier ses meilleurs souvenirs de sportifs, mais aussi de passionné de sport. Le légendaire gardien de l'équipe de France de handball, Thierry Omeyer, ouvre le bal ce lundi.