Crise, Miami, Fourcade : Le plateau du jour

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Serie A : Le calcio veut finalement aller à son terme

Suspendu jusqu'au 3 avril, le championnat italien semblait se diriger vers une annulation pure et simple mercredi en début de journée. Mais le président de la Fédération italienne de football en a décidé autrement, quitte à largement déborder sur le calendrier. "Nous allons tout faire pour que les championnats aillent au bout, au besoin nous demanderons à l'UEFA et à la FIFA d'aller au-delà du 30 juin et de jouer en juillet ou en août", a dit Gabriele Gravina à Radio Marte. "Il est prématuré de penser à une date, mais nous devons rester optimistes" a-t-il insisté.

2. Tennis – Wimbledon : Report, annulation, mais pas de huis clos, Wimbledon pèse ses options

Le Grand Chelem vacille encore. Après le report de Roland-Garros fin septembre, Wimbledon est aussi mis en péril par le Covid-19. Le tournoi anglais a communiqué mercredi sur ses pistes de réflexion avant plus d'informations la semaine prochaine. Il y évoque la possibilité d'un report, voire d'une annulation totale du tournoi. En revanche, le gazon britannique ne sera pas foulé sans spectateur, l'All England Lawn Tennis a totalement balayé l'hypothèse du huis clos.

3. Athlétisme – Championnats d'Europe : Pas d'Europe à Charléty en août ?

Un été sans athlétisme ? Cela pourrait bien se produire. Après le report des Jeux, les championnats d'Europe qui doivent se dérouler à Paris, au Stade Charléty, du 25 au 30 août sont désormais sous la menace d'une même sanction. La fédération européenne d'athlétisme "a demandé au comité organisateur de réaliser une étude immédiate et détaillée de faisabilité de l'évènement" a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

La vidéo de rattrapage

Dans Mercredi Mercato, votre émission transferts hebdomadaire, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin sont revenus sur les informations de la presse catalane affirmant qu'Antoine Griezmann est sur le marché. Selon eux, le Barça n'a simplement pas d'autres choix s'il veut atteindre ses objectifs de l'été.

Vidéo - Comment le Barça a dû se résoudre à mettre Griezmann sur le marché 04:13

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football - OM 2010, épisode 3 : A Montpellier, la débâcle et le déclic

Suite de notre série de la semaine consacrée au doublé Championnat – Coupe de la Ligue de l'Olympique de Marseille il y a dix ans. Ce troisième épisode retrace le tournant de la saison phocéenne, le lendemain d'une défaite humiliante chez le promu Montpellier, le point de départ de ce qui deviendra la machine à gagner de Didier Deschamps.

2. Tennis – Miami Vintage : Quand Lendl et Connors jouent le psychodrame en Floride

Nous vous replongeons dans les archives du Tournoi de Miami ce jeudi avec non pas un, mais deux affiches épiques, au même stade et aux mêmes acteurs : Lendl – Connors, demi-finales 86 et 87. Deux matches pour l'histoire tant leur dramaturgie n'a eu que peu d'égal dans l'histoire du tournoi floridien. Amateurs de rencontres tendues et d'aléas en tout genre, vous allez vous régaler.

3. Football – Ligue 1 : Le championnat face à la crise ou comment les clubs peuvent "tous mourir"

Le coronavirus a pour le moment touché certains sportifs, reporté et annulé des compétitions. Mais il n'a peut-être pas terminé ses ravages. Les acteurs du Championnat de France confient leurs craintes de voir leur club ne pas se relever de cette crise inédite.

A revivre aujourd'hui sur Eurosport

Si vous êtes aussi en manque de sport devant vos yeux, et pas seulement en lecture, Eurosport est aussi là pour vous. Retrouvez sur nos chaînes ce jeudi la première du Club Eurosport et un invité exceptionnel, le tout nouveau retraité Martin Fourcade. Le biathlon ne sera pas le seul à l'honneur puisque nous vous faisons revivre l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne 2017 et le duel fantastique Philippe Gilbert – Alejandro Valverde, Rafael Nadal aura le droit, lui, à la totale avec un retour en grande largeurs sur ses sacres à Roland-Garros et à l'US Open 2017.

Regardez cet événement sur Eurosport Player