Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d’Australie : Gasquet remporte le choc français, Gaston et Garcia dehors

De l'expérience et de la réussite : comment Gasquet a éliminé Humbert au 1er tour

2. Basket - NBA : Batum en feu pour le MLK Day

C’est son 4e total en carrière mais Nicolas Batum l’a signé en l’espace d’une seule période dans la nuit de lundi à mardi, la deuxième. Avec 32 points au compteur, Batman a participé au succès des Clippers face aux Pacers (139-133). Dans ce MLK Day, ce sont les Suns qui ont réalisé la grosse opération, en creusant l’écart en tête de la conférence Est, grâce à leur victoire face aux Spurs (121-107) où Devin Booker a particulièrement brillé (47 pts).

3. Rugby : Laporte et Altrad iront devant la justice

Après trois ans d’enquête, le couperet est tombé : Bernard Laporte et Mohed Altrad seront jugés en septembre prochain par le tribunal correctionnel de Paris pour trafic d'influence et prise illégale d'intérêts. Les faits reprochés concernent essentiellement le contrat de prestation de 150 000 euros passé en 2017 entre le président de la FFR et le patron du MHR. L’onde de choc sur le rugby français est réelle.

Bernard Laporte et Mohed Altrad Crédit: AFP

4. Handball - Championnats d’Europe : Les Bleus en démonstration

L'équipe de France de handball, irrésistible face à la Serbie (29-25), s'est qualifiée lundi pour le tour principal de l'Euro en Hongrie et termine première de son groupe, avec à la clé trois victoires en trois rencontres. Impressionnants de maîtrise, les Bleus se retrouvent dans une belle position à trois jours d'aborder la suite de la compétition, puisque la première place du Groupe C leur offre deux points qu'ils garderont pour le tour principal.

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : L’AC Milan a été : L’AC Milan a été surpris à domicile lundi par la Spezia de Thiago Motta , concédant le but de la défaite en toute fin de match après une erreur arbitrale qui coûte cher (1-2).

Football - The Best : C'est un lot de consolation pour Robert Lewandowski. Privé de Ballon d'Or, remporté par Lionel Messi, l'attaquant polonais du Bayern Munich a été élu : C'est un lot de consolation pour Robert Lewandowski. Privé de Ballon d'Or, remporté par Lionel Messi, l'attaquant polonais du Bayern Munich a été élu joueur de l'année par la FIFA lors de la remise des prix The Best , ce lundi. Chez les femmes, Alexia Putellas a été sacrée.

Football - Transferts : Eden Hazard veut quitter le Real et le club madrilène semble disposé à écouter des offres dès cet hiver. Ce mardi, AS et Marca confirment que la porte est ouverte mais les pistes Newcastle et Everton n’ont pas l’air de séduire le Belge pour le moment.

Le tweet "ah quand même"

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en piston sur les côtés, on n’y avait pas pensé, The Best l’a fait.

La vidéo de rattrapage

La Coupe d'Europe n'a pas réussi à tout le monde ce week-end. Si l'UBB, Clermont et le Racing ont su tirer leur épingle du jeu, Toulouse a été surpris par les Wasps. Et que dire de Montpellier qui a enregistré la pire défaite en Coupe d'Europe pour un club français sur la scène continentale avec 13 essais encaissés (!). Jean-Baptiste Lafond a une pensée pour Philippe Saint-André...

Lafond : "Impasse, perd et trempe... Montpellier, la fessée du siècle"

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Transferts : Mangala arrive à Sainté, quel avenir pour Dembélé ?

A Saint-Etienne, Pascal Dupraz tient une recrue de choix : comme annoncé depuis plusieurs jours, Eliaquim Mangala devrait s’engager ce mardi dans le club du Forez. Son avenir à lui continue d’être flou : Ousmane Dembélé fait encore parler en Catalogne, où Sport affirme que le Français serait disposé à rester en tribunes six mois si d’aventure le Barça venait à le sanctionner de sa non-prolongation. Une info en forme de coup de pression médiatique… Suivez toute l’actu du mercato avec notre live

Il réclame 40 millions d'euros de salaire : "Dans quel monde vit Dembélé ?"

2. Football - Coupe d’Afrique des Nations : Journée brûlante

Ça joue la qualif. Ce mardi, le Sénégal et la Guinée sont les mieux placés dans le groupe B pour se qualifier en 8e de finale mais le Malawi est en embuscade. Autant dire que le Malawi-Sénégal (17h) vaudra cher. Dans le groupe C, tout est bien moins serré avec le Maroc déjà qualifié et le Gabon en situation plus que favorable pour la suite.

