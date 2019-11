Djokovic renversé, PSG gâté, Benzema espéré : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters : Thiem sort victorieux d'un incroyable bras de fer face à Djokovic

A-t-on assisté à l’un des plus beaux matchs de l’année sur le circuit ATP ? C’est bien probable. Pendant près de trois heures (2h47 pour être précis), Novak Djokovic et Dominic Thiem se sont rendu coup pour coup lors d’une passe d’armes de très haute intensité. Bien embarqué après le gain de la première manche, le Serbe a finalement été battu par l’Autrichien à l’issue d’un troisième set renversant (6-7, 6-3, 7-6). Le 5e mondial est déjà qualifié pour les demies du Masters tandis que le "Djoker" disputera un duel décisif face à Roger Federer, qui a retrouvé des couleurs contre Matteo Berrettini (7-6, 6-3).

Vidéo - Mené 4-1 dans le jeu décisif, Thiem a renversé Djoko : revivez un tie-break d'anthologie 08:33

2. Football - Coupe de la Ligue : Le PSG se déplacera au Mans, Monaco - Lille en affiche

Effectué mardi soir, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue n’a pas été trop ingrat avec le PSG. Les Parisiens devront en effet rendre visite au Mans, seul club de Ligue 2 encore en lice. La principale affiche de ce tour verra Monaco affronter Lille. Lyon accueillera Toulouse pendant que Strasbourg, tenant du titre, ira défier Nantes.

3. Basketball - NBA : Les Lakers repartent de l’avant, Detroit toujours à l’arrêt

Les Los Angeles Lakers ont vite relevé la tête. Domptée par Toronto lundi soir (104-113), la franchise californienne s’est relancée sur le parquet de Phoenix (115-123) grâce notamment à Anthony Davis (24 points). Joël Embiid (27 points) a porté les Sixers contre Cleveland (98-97), alors que les Hawks s’en sont essentiellement remis à Trae Young (42 points) pour s’imposer chez les Nuggets (121-125). Detroit, de son côté, a concédé un troisième revers de rang à Miami (117-108).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : "Je veux proposer à Karim Benzema de terminer sa carrière chez nous," a révélé Juninho, le directeur sportif de Lyon, dans un entretien accordé à OLTV. Les deux joueurs ont évolué ensemble sous le maillot des Gones de 2005 à 2009.

Karim Benzema et JuninhoEurosport

Rugby - Top 14 : Revenu de vacances avec deux semaines de retard, Leone Nakarawa a été mis à pied par le Racing 92.

Basketball - Eurocoupe : Au coude-à-coude avec son adversaire avant le dernier quart-temps (57-57), Nanterre s’est finalement incliné sur son parquet face au Darussafaka Istanbul (68-82).

Basketball - Ligue des Champions : Invaincu dans la compétition jusqu’alors, Dijon a trébuché à Saragosse (75-60). L’Elan Béarnais a quant à lui disposé de Jérusalem (81-75).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Garcia et Mladenovic vont-elles redécoller en 2020 ? "Pourvu que la Fed Cup soit un déclic" 04:19

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Masters : Nadal en danger, Mahut et Herbert pour confirmer

Rafael Nadal n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Passé au travers face à Alexander Zverev lundi soir (6-2, 6-4), le numéro 1 mondial n’aurait quasiment plus aucune chance de rallier les demi-finales du Masters en cas de défaite contre Daniil Medvedev ce mercredi après-midi (15h). La situation est radicalement différente pour Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, engagés en double. Victorieuse de son premier match, la paire française cherchera à enchaîner contre le duo Krawietz - Mies (19h). L’affiche Zverev - Tsitsipas clôturera la journée (21h).

2. Football - Qualifs Euro U19 : Les Bleuets repartent en campagne

L’équipe de France des moins de 19 ans lance ce mercredi sa course à la qualification pour l’Euro 2020, qui se déroulera en Irlande du Nord en juillet prochain. Emmenés par le Monégasque Benoît Badiashile et le Montpelliérain Joris Chotard, les Bleuets affronteront les Îles Féroé (14h30) avec pour objectif de prendre les commandes d’un groupe qui comprend également la Finlande et le Danemark.

3. Rugby - XV de France : L’ère Fabien Galthié s’ouvre dans le Lot

Moins d’un mois après l’élimination subie face au Pays de Galles en quart de finale du Mondial (20-19), l’équipe de France s’apprête à entamer un nouveau cycle sous la direction de Fabien Galthié. C’est ce mercredi, à Montgesty, petit village du Lot dont il est originaire, que le nouveau sélectionneur des Bleus présentera son staff. La conférence de presse se déroulera en fin de matinée (11h).