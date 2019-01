Federer, Nadal - De Minaur, Cortina d'Ampezzo : l'actu sur un plateau du 18 janvier 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Federer avance tranquillement vers Tsitsipas

Roger Federer continue de dérouler à Melbourne. Cette nuit, le Suisse a enregistré sa troisième victoire sans perdre un set, ni même être mis en ballottage sur une balle de break, face à l'Américain Taylor Fritz, 6-2, 7-5, 6-2, pour rallier les 8es de finale.

Vidéo - Impitoyable, Federer a écœuré Fritz : les temps forts de son succès en vidéo

Plus intéressant encore, Stefanos Tsitsipas a confirmé tous les espoirs placés en lui en sortant Nikoloz Basilashvili, 6-3, 3-6, 7-6, 6-4. le Grec sera le prochain adversaire de Roger.

2. Handball - Mondial : Karabatic, le plus des Bleus

Les Français ont fini le premier tour par une victoire sur la Russie, 23 à 22, à Berlin, dans un match sans enjeu dont l'intérêt était de lancer dans le tournoi Nikola Karabatic et Melvyn Richardson.

"26 minutes, pour moi c'est beaucoup dans la mesure où il y a quelques temps je n'aurais jamais imaginé pouvoir entrer dans un championnat du monde", a déclaré Karabatic, remis d'une opération au pied gauche. "Je suis très heureux d'avoir pu prendre des repères et des sensations, de ne pas m'être blessé. Sur le premier match, il y a toujours un peu d'appréhension. Tu ne sais pas comment le corps va réagir face à de vrais adversaires. C'est un hold-up mais on a réussi à gagner donc je suis content."

Avec trois points (2 pris contre le Brésil et 1 contre l'Allemagne), ils sont en bonne position pour viser les demi-finales. Désormais, c'est cap sur Cologne pour préparer les matches contre l'Espagne samedi (18h30), l'Islande dimanche et la Croatie mercredi.

3. Rallye raid - Dakar : Toyota, première

Après avoir enfin remporté les 24 Heures du Mans l'an dernier et renoué avec son glorieux passé en WRC en accrochant le titre Constructeurs, Toyota a ouvert un autre pan de son palmarès en remportant l'épreuve la plus réputée du rallye raid grâce à Nasser al-Attiyah.

Au bout de 10 étapes et 3000 kilomètres chrono, le Qatarien a soulevé son troisième trophée en laissant l'Espagnol Nani Roma (Mini) à 46 minutes et 42 secondes et le Français Sébastien Loeb (Peugeot) à 1 h 54 min 18 sec. "Je suis très heureux d'avoir gagné et d'offrir cette première victoire à Toyota. Je vais sans doute devenir un héros au Japon !", s'est exclamé le lauréat.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Les Lakers de Los Angeles ont signé la perf de la nuit en allant gagner sur le parquet du Thunder (128-138). Les Raptors, deuxièmes à l'Est, sont venus à bout des Suns (111-109). A Londres, les spectateurs de l'O2 Arena postés devant Washington - New York auront dû attendre les derniers instants pour vibrer véritablement, jusqu'à victoire des Wizards (101-100).

Football - Coupe du Roi : Le Bétis Séville (2-2 devant Real Sociedad) et l'Espanyol Barcelone (3-1 face à Villarreal) se sont qualifiés pour les quarts de finale après les 8e de finale retour. Le FC Barcelone en a fait le même aux dépens de Levante (aller: 1-2, retour 3-0), avec une réserve de taille : le club Valencien a l'intention de déposer ce vendredi un recours devant la Fédération espagnole pour dénoncer l'utilisation par le Barça d'un joueur inéligible lors du match aller, le 10 janvier. Si cette infraction était reconnue, le FC Barcelone pourrait être exclu de la compétition.

Football - Supercoupe d'Italie : Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'AC Milan battu 1-0 mercredi par la Juventus à Djeddah, en Arabie saoudite, a été suspendu un match pour protesté contre l'arbitrage pour un pénalty non sifflé.

Football - Mondial 2022 : La FIFA "discute et étudie la faisabilité" d'élargir à 48 le nombre de participants, a indiqué son président, Gianni Infantino, évoquant la possibilité de "jouer quelques matches dans des pays limitrophes".

Dopage : L'Agence mondiale antidopage a récupéré les données des contrôles de l'ancien laboratoire de Moscou, ce qui est considéré comme un pas la normalisation de ses relations avec la Russie, qui reste en sursis.

La vidéo de Rattrapage

Vidéo - Le Commissioner McEnroe se penche sur la polémique des balles

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : De Minaur, test majeur

Rafael Nadal fait la nocturne sur la Rod Laver Arena à partir de 9h00 françaises contre la valeur montante australienne Alex De Minaur, 19 ans, récent lauréat à Sydney.

Les dames suivront, avec Angelique Kerber, titrée à Melbourne en 2016, opposée à la locale Kimeberly Birrell. Seule engagée tricolore ce vendredi, Caroline Garcia affrontera l'Américaine Danielle Collins sur la Margaret Court Arena.

2. Sport d'hiver : Wengen, Cortina d'Ampezzo et Ruhpolding au menu

En alpin, un combiné masculin est au programme dans la station suisse. Après la descente à 10h30, le slalom suivra. Pour les dames, ça se passera du côté de Cortina d'Ampezzo, où une descente sera donnée à partir de 12h.

En biathlon, la station allemande de Ruhpolding organise un relais masculin à 14h30.

3. Football - Ligue 1 : Lille en ouverture

Lille ouvre la 21e journée à 20h45 en recevant Amiens. Pour le LOSC, l'objectif est de conforter la deuxième place. Pour Amiens, 17e, il s'agira de prendre au moins un point.