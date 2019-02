Gones, C1, globes, Pogba, tennis : L'actu sur un plateau du 19 février 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - FA Cup : Chelsea coule, United et Pogba se relancent

Manchester United n'a pas mis longtemps pour oublier sa déconvenue européenne contre le PSG la semaine passée. Les Red Devils ont dominé Chelsea en 8e de finale de la Cup lundi (0-2), portés par un Paul Pogba encore une fois excellent. Le milieu tricolore a marqué et délivré une passe décisive, histoire d'affiner un peu plus son bilan chiffré depuis l'arrivée de Solskjaer sur le banc mancunien. Cela chauffe en revanche sur celui des Blues, où Maurizio Sarri est plus que jamais menacé. En quarts, Man U ira à Wolverhampton, alors que le tirage de lundi soir a offert un tirage clément à Manchester City, en déplacement à Swansea (Championship).

2. Tennis - ATP Marseille : Gilles Simon en a bavé

Décidément Antoine Hoang aime bien titiller ses compatriotes en ce début de saison. Déjà vainqueur de Corentin Moutet en début de saison, et accrocheur contre Jérémy Chardy il y a deux semaines à Montpellier, le jeune Varois a donné des sueurs froides à Gilles Simon au 1er tour de l'Open 13. Simon s'en est sorti tant bien que mal en trois manches (5-7, 6-3, 6-3) pour se qualifier. Le 32e mondial affrontera le vainqueur de la rencontre opposant le Polonais Peter Gojowczyk au Bosnien Damir Dzumhur au tour suivant.

3. Football - Championnats européens : Dortmund cale, la Roma s'accroche

En Bundesliga, rien ne va plus pour le Borussia Dortmund. Largement dominateurs contre la lanterne rouge Nuremberg, les hommes de Lucien Favre n'ont pas réussi à trouver la faille (0-0) pour un troisième match nul de rang. Quelques jours après la fessée à Tottenham en C1, le BvB voit le Bayern Munich revenir à trois points en championnat. Cela va de mieux en mieux en revanche pour l'AS Rome, vainqueur (2-1) de Bologne pour terminer la 24e journée de Serie A. La Louve n'est plus qu'à une longueur de l'AC Milan et de la 4e place synonyme de Ligue des champions. Enfin, l'Athletic Bilbao a dominé Huesca (0-1) en Liga et passe 11e.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Metz, en battant Béziers (1-0) lundi soir à Saint-Symphorien, a fait la bonne opération de la 25e journée. Le leader relègue à trois longueurs son dauphin Brest, qui avait concédé le nul au Gazélec Ajaccio (1-1) vendredi.

Football - Ligue 1 : L’attaquant du LOSC, Nicolas Pépé, a été élu meilleur joueur du mois de janvier. Le Nordiste a signé trois buts et deux passes décisives sur la période et a devancé Edinson Cavani (PSG) et Anthony Lopes (OL).

Tennis : Le Serbe Novak Djokovic et la Japonaise Naomi Osaka ont été récompensés du prix de sportif de l'année 2018 et révélation de l’année 2018, durant le gala des Laureus World Sports Awards à Monte-Carlo. Djokovic était notamment en lice face à Kylian Mbappé, Eliud Kipchoge et LeBron James. La gymnaste américaine Simone Biles a pour sa part reçu le titre de sportive de l'année.

Football - Championship : Leeds, en course pour la remontée en Premier League, a été condamné à une amende de 200 000 livres (230 000 euros) pour avoir espionné les entraînements d'équipes adverses mais n'a pas été sanctionné de retrait de points.

Football - Italie : Seulement sept joueurs sur le terrain et une défaite 20-0 contre l'équipe rivale de Cuneo : le scénario n'a pas plu à la Ligue professionnelle italienne qui a exclu lundi l'équipe de 3e division de Pro Piacenza, en proie à d'insolubles difficultés économiques.

Basketball - NBA : Selon Bill Simmons, journaliste pour The Ringer, le propriétaire des New York Knicks James Dolan est ouvert aux propositions de rachat pour la mythique franchise NBA. Désormais valorisées à 4 milliards de dollars, les Knicks sont toutefois en pleine période creuse sportivement, absents des playoffs depuis 2013.

La vidéo de rattrapage

Le week-end a été riche en émotions : entre les victoires à l'extérieur et le retour de Dan Carter, le Top 14 a vécu de chauds moments. Y aura-t-il un moment encore plus chaud le week-end prochain avec les Bleus face à l'Ecosse ? Notre consultant Jean-Baptiste Lafond va jusque parier 100 euros sur la victoire tricolore contre l'Ecosse, c'est dire !

Vidéo - Lafond : "Je parie 100 euros que les Bleus vont battre l'Ecosse" 06:12

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le grand rendez-vous de l'OL (21h00)

Lyon fait face à sa bête noire européenne, le FC Barcelone à Décimes en huitième de finale aller de la C1. Une affaire impossible pour les Gones ? Pas si sûr s'ils sont capables de reproduire les mêmes prestations que face à Manchester City en poules. Les hommes de Bruno Genesio ne partiront pas pour autant favoris. L'autre affiche du soir est tout aussi royale avec un Liverpool - Bayern Munich alléchant.

Vidéo - Le Parc OL espère à son tour vibrer : notre Top 5 des soirées européennes à Gerland 02:04

2. Tennis : Tsonga, Chardy, Garcia, Cornet, Mladenovic… Des Français aux quatre coins du globe (à partir de 8h00)

Journée très dense dans le monde de la petite balle jaune. Chez les hommes, suite du premier tour à Marseille avec les entrées en lice de Benoît Paire (contre Bolelli) et Constant Lestienne dès midi avant celles de Jo-Wilfried Tsonga (contre Rublev) et Jérémy Chardy (contre Berrettini) dans la soirée.

En Floride, à Delray Beach, Adrian Mannarino affrontera pour sa part le Canadien Brayden Schnur au 1er tour. Direction le Golfe pour les dames, à Dubaï avec le début du 2e tour pour Caroline Garcia et Alizé Cornet (contre les Américaines Brady et Riske), mais aussi pour Kristina Mladenovic qui fera face à la N.1 mondiale Naomi Osaka. Ce sans parler des autres cadors du circuit. Une belle journée en perspective donc !

3. Ski - Coupe du monde : Après les Mondiaux, des parallèles et des globes pour Shiffrin et Hirscher ? (17h30)

Le cirque blanc a quitté Åre mais est resté en partie en Suède, direction Stockholm. Pas de station dans la capitale mais bien un City Event, un slalom parallèle en pleine ville spectaculaire et souvent synonyme de surprises. Après de magnifiques Mondiaux, les deux patrons Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher peuvent un peu plus garnir leur armoire à trophées avec le globe de la Coupe du monde de slalom à leur portée.

